Filtro previo para bomba, grande
Filtro previo para bombas, para todas las bombas corrientes sin filtro integrado. Protege la bomba contra las partículas de suciedad o arena contenidas en el agua. El filtro fino es lavable. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).
Características y ventajas
Filtro extraíble
- El filtro se puede limpiar con agua corriente y así siempre se puede volver a utilizar de nuevo.
Filtro previo de la bomba, grande
- Para bombas con un caudal de agua de hasta 6000 l/h
Filtro previo
- Para proteger adicionalmente la bomba de partículas de suciedad gruesa y arena
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaños
|Hasta una anchura de malla de 6000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Anchura de malla (mm)
|0,25
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|122 x 189 x 314
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Filtración de suciedad en el agua
RECAMBIOS Filtro previo para bomba, grande
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
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