La herramienta de limpieza del filtro para los equipos VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y VC 7 Cordless yourMax, además de facilitar la limpieza del filtro de entrada de aire en pocos pasos, prolonga su vida útil. La limpieza del filtro se hace prácticamente sola: basta con introducirlo en la herramienta de limpieza del filtro y el mecanismo de rotación manual y la aspiración simultánea se ocupan de mantener el filtro previo continuamente limpio. Atención: El segundo filtro de entrada de aire suministrado debe insertarse previamente en el equipo. Su precisa fijación garantiza un ajuste seguro en el equipo. Los accesorios también incluyen un filtro de entrada de aire de recambio.