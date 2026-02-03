Herramienta para limpieza del filtro
Gracias a la herramienta de limpieza de filtro para los equipos VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax, podrá limpiar el filtro de entrada de aire sin ninguna complicación.
La herramienta de limpieza del filtro para los equipos VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y VC 7 Cordless yourMax, además de facilitar la limpieza del filtro de entrada de aire en pocos pasos, prolonga su vida útil. La limpieza del filtro se hace prácticamente sola: basta con introducirlo en la herramienta de limpieza del filtro y el mecanismo de rotación manual y la aspiración simultánea se ocupan de mantener el filtro previo continuamente limpio. Atención: El segundo filtro de entrada de aire suministrado debe insertarse previamente en el equipo. Su precisa fijación garantiza un ajuste seguro en el equipo. Los accesorios también incluyen un filtro de entrada de aire de recambio.
Características y ventajas
Manejo sencillo
- Introducir el filtro de entrada de aire y aspirar el polvo con el equipo encendido.
- Limpieza sencilla del filtro de entrada de aire.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|130 x 50 x 140
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Suciedad seca