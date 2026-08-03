Juego de accesorios RCV 5

El juego de accesorios para el robot aspirador RCV 5 consta de 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos laterales y 2 filtros.

Para un resultado de limpieza perfecto como el primer día. El juego de accesorios permite que el robot aspirador RCV 5 limpie como un equipo nuevo. Este juego incluye repuestos que se sustituyen fácilmente. Prolongan la vida útil del RCV 5 y proporcionan un idóneo rendimiento de limpieza, como el primer día. El juego incluye 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos laterales y 2 filtros.

Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Pieza(s)) 6
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 190 x 125 x 82
Equipos compatibles