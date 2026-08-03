Para un resultado de limpieza perfecto como el primer día. El juego de accesorios permite que el robot aspirador RCV 5 limpie como un equipo nuevo. Este juego incluye repuestos que se sustituyen fácilmente. Prolongan la vida útil del RCV 5 y proporcionan un idóneo rendimiento de limpieza, como el primer día. El juego incluye 1 cepillo principal, 1 paño de limpieza, 2 cepillos laterales y 2 filtros.