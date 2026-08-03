Juego de rodillos universal gris

Juego de rodillos de microfibra de dos piezas para una limpieza en húmedo cuidadosa y para la conservación de todos los suelos duros. Sin pelusas, gran capacidad de absorción y muy resistentes. Aptos para lavado a máquina hasta 60 °C.

Limpieza en paquete doble: el juego de rodillos de microfibra de dos piezas para las fregadoras de suelos EWM 2, FC 3 Cordless, FC 4-4, FC 5 y FC 7 Cordless de Kärcher facilita una limpieza en húmedo cuidadosa y la conservación de todos los suelos duros, incluido el parqué. Los rodillos de microfibra, de gran calidad, no generan pelusas, tienen una gran capacidad de absorción y son extraordinariamente resistentes. Asimismo, los rodillos son aptos para el lavado a máquina hasta 60 °C. Están disponibles en dos colores: amarillo y gris. Se pueden utilizar rodillos de un color para unas tareas y de otro color para otras, por ejemplo, uno para el baño y otro para la cocina.

Características y ventajas
Microfibra 100 % de alta calidad
  • Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
  • Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
2 colores (amarillo y gris)
  • Trabajo higiénico en diversos campos de aplicación (ámbito sanitario, cocinas, grifería, etc.).
Especificaciones

Características técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 300 x 60 x 60
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Parqué sellado