Kit de aspiración de 1,5 m para tuberías de 1“ (25 mm)
Kit de aspiración de 1,5 m con manguera de aspiración lista para la conexión y resistente al vacío para conectar bombas a tuberías de 1" en el lado de aspiración. Ideal para bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar y centrales de abastecimiento.
La bomba se conecta de forma sencilla directamente a una tubería del hogar: con el kit de aspiración PerfectConnect de 1,5 m para tuberías de aspiración de 1" (25 mm). El kit incluye una manguera de aspiración de 1,5 m resistente al vacío, con un diámetro de 3/4", roscas de empalme G1 a ambos lados (33,3 mm) y un elemento de conexión para tuberías de aspiración de 1". Este kit puede conectarse de forma muy sencilla al lado de aspiración de las bombas de jardín, las bombas de suministro de agua y las centrales de abastecimiento para la alimentación de agua del hogar. Gracias a una alta flexibilidad, los ruidos se atenúan notablemente en las instalaciones fijas. Además, el sistema de estanqueidad Kärcher PerfectConnect de los accesorios BP hace que el montaje resulte rápido y sencillo y hermetiza con gran fiabilidad para garantizar un servicio sin molestias de las bombas.
Características y ventajas
Conexión resistente al vacío de la bomba a pozos abisinios y tuberías
- Para la conexión de una bomba de alimentación de agua del hogar puede utilizarse esta manguera como una unión flexible con el lado de aspiración, con el fin de establecer así una conexión entre la bomba y el sistema de tuberías que, además, no transmita ruidos.
Elemento de conexión para tuberías de aspiración de 1" sin rosca
- Conexión sin herramientas de la bomba a tuberías de 1".
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud (m)
|1,5
|Tamaño de rosca
|G1
|Diámetro
|3/4″
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|216 x 91 x 245
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares