La bomba se conecta de forma sencilla directamente a una tubería del hogar: con el kit de aspiración PerfectConnect de 1,5 m para tuberías de aspiración de 1" (25 mm). El kit incluye una manguera de aspiración de 1,5 m resistente al vacío, con un diámetro de 3/4", roscas de empalme G1 a ambos lados (33,3 mm) y un elemento de conexión para tuberías de aspiración de 1". Este kit puede conectarse de forma muy sencilla al lado de aspiración de las bombas de jardín, las bombas de suministro de agua y las centrales de abastecimiento para la alimentación de agua del hogar. Gracias a una alta flexibilidad, los ruidos se atenúan notablemente en las instalaciones fijas. Además, el sistema de estanqueidad Kärcher PerfectConnect de los accesorios BP hace que el montaje resulte rápido y sencillo y hermetiza con gran fiabilidad para garantizar un servicio sin molestias de las bombas.