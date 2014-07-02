Kit de cepillos redondos SV
Cuatro colores distintos para aplicaciones diferentes
Características y ventajas
Cuatro colores distintos
- Un trabajo higiénico en distintos ámbitos de aplicación (sanitarios, cocina, griferías, etc.)
Material de las cerdas de gran calidad
- Eliminación sencilla de la suciedad muy incrustada
- Las cerdas no se desgastan rápidamente, larga vida útil
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|30 x 30 x 40
Campos de aplicación
- Baño
- Grifería
- Desagües
- Lavabos
- Váter
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
- Superficies de trabajo de la cocina