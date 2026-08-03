Kit de conexión doméstica para tuberías G3/4
Manguera de conexión entre bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar o centrales de abastecimiento de y sistemas de tuberías rígidas: el kit de conexión doméstica para tuberías (G3/4) incluye el sistema de estanqueidad PerfectConnect.
La manguera Premium PrimoFlex®, con una longitud de 1,5 metros y que amortigua los ruidos, tiene un diámetro de 1/2" y sirve como manguera de conexión entre las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar o las centrales de abastecimiento de agua del hogar y las tuberías rígidas G3/4. Con la manguera se generan menos vibraciones, lo cual, a su vez, permite una considerable atenuación de ruidos. El kit contiene un elemento de conexión de 3/4" para tuberías de aguas domésticas y un elemento de conexión G1 para el montaje en bombas. El principio de estanqueidad radial PerfectConnect de los accesorios BP hace que el montaje resulte especialmente fácil y sella con gran fiabilidad, lo cual garantiza un servicio sin molestias de las bombas.
Características y ventajas
Manguera flexible
- Se generan así menos vibraciones y se reduce notablemente la transmisión de ruidos al sistema de tuberías rígidas.
Manguera de conexión para tuberías rígidas
- Para conectar a una bomba de alimentación de agua del hogar. En general, los sistemas de tuberías no llegan hasta el lugar de instalación de la bomba. Se recomienda conectar la bomba a la tubería mediante una manguera flexible.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|219 x 59 x 246
Equipamiento
- Accesorio de la gama PerfectConnect de Kärcher
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Riego de jardines con bidones de recogida de agua de lluvia, cisternas o pozos