La manguera Premium PrimoFlex®, con una longitud de 1,5 metros y que amortigua los ruidos, tiene un diámetro de 1/2" y sirve como manguera de conexión entre las bombas electrónicas para la alimentación de agua del hogar o las centrales de abastecimiento de agua del hogar y las tuberías rígidas G3/4. Con la manguera se generan menos vibraciones, lo cual, a su vez, permite una considerable atenuación de ruidos. El kit contiene un elemento de conexión de 3/4" para tuberías de aguas domésticas y un elemento de conexión G1 para el montaje en bombas. El principio de estanqueidad radial PerfectConnect de los accesorios BP hace que el montaje resulte especialmente fácil y sella con gran fiabilidad, lo cual garantiza un servicio sin molestias de las bombas.