Lanza pulverizadora de 850 mm
Lanza pulverizadora galvanizada con rosca manual para limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher. No regulable. Longitud: 850 mm.
Para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher: lanza pulverizadora galvanizada no regulable de 850 milímetros de longitud. Utilizable con temperaturas del agua de hasta 60 °C y presiones de trabajo de hasta 250 bares. Con rosca manual, rosca M 22 × 1,5 para la conexión de la pistola de alta presión y rosca M 18 × 1,5 para la conexión de accesorios.
Especificaciones
Características técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (kg)
|0,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|850 / 50 / 35