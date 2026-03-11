Ahora solo es necesario cambiar el chorro y no la lanza pulverizadora. Esto es así porque la Multi Jet 3 en 1 combina tres tipos de chorro y permite el cambio entre chorro plano de alta presión con ajuste gradual, boquilla rotativa y chorro de detergente tan solo girando la lanza pulverizadora. Y la presión adecuada se regula de forma rápida y sencilla con las teclas de la pistola. La Multi Jet 3 en 1 es un multitalento para las limpiadoras de alta presión K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus y K 5 Premium Full Control Plus de Kärcher (a partir de 2017).