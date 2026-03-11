Multi Jet 3 en 1 MJ 145 para K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control
Todo en un solo equipo: la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 de Kärcher para las limpiadoras de alta presión K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus y K 5 Premium Full Control Plus (a partir de 2017).
Ahora solo es necesario cambiar el chorro y no la lanza pulverizadora. Esto es así porque la Multi Jet 3 en 1 combina tres tipos de chorro y permite el cambio entre chorro plano de alta presión con ajuste gradual, boquilla rotativa y chorro de detergente tan solo girando la lanza pulverizadora. Y la presión adecuada se regula de forma rápida y sencilla con las teclas de la pistola. La Multi Jet 3 en 1 es un multitalento para las limpiadoras de alta presión K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus y K 5 Premium Full Control Plus de Kärcher (a partir de 2017).
Características y ventajas
Control total en ambas manos
- Regulación de la presión de forma gradual gracias a la pistola inteligente.
Sin perder el tiempo cambiando de lanza pulverizadora
- La selección del chorro más adecuado se realiza con un simple giro en la lanza pulverizadora.
Tres tipos de chorro en una lanza pulverizadora
- Chorro de detergente, boquilla rotativa y chorro plano de alta presión de regulación continua: para un trabajo más flexible.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|445 x 63 x 63
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Superficies en casa y el jardín
- Muros de piedra y de jardín
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Vallas