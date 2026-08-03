La Multi Jet ofrece 4 tipos de chorro en una única boquilla: chorro concentrado, chorro plano, nebulizador y de riego. Esto hace que las boquillas múltiples sean perfectas para diferentes aplicaciones sin tener que cambiar el accesorio. El chorro más adecuado se selecciona con un simple y cómodo giro del cabezal de boquilla. La conexión de bayoneta facilita y agiliza el cambio a otro accesorio. La Multi Jet es compatible con todos los modelos OC 3 y OC 4.