Cambiar la pistola es muy fácil: esta pistola de recambio es adecuada para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Apta para todas las limpiadoras de alta presión, en las cuales la manguera de alta presión se fija por clip o abrazadera de unión a la pistola pulverizadora manual.