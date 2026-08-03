Para alargar fácilmente la manguera de alimentación de pellets en las limpiadoras con hielo seco L2P de Kärcher. La manguera de prolongación permite ampliar el área de trabajo y, por lo tanto, supone un importante plus de flexibilidad a la hora de limpiar con el sistema para limpieza con hielo seco «Ice Blaster». En caso necesario, también se pueden conectar entre sí varias mangueras de prolongación.