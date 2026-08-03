RVF 7 accessories kit

El juego de accesorios para el robot aspirador RVF 7 consta de un cepillo principal, dos cepillos laterales y un filtro.

Para un resultado de limpieza perfecto como el primer día: El juego de accesorios del RVF 7 permite que el robot aspirador limpie como un equipo nuevo. Las piezas de repuesto incluidas son fáciles de sustituir, prolongan la vida útil del RVF 7 y garantizan de nuevo un rendimiento de limpieza óptimo. El kit incluye un pincel principal, dos cepillos laterales y un filtro.

Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Pieza(s)) 4
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 195 x 70 x 200
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