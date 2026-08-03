RVF 7 accessories kit
El juego de accesorios para el robot aspirador RVF 7 consta de un cepillo principal, dos cepillos laterales y un filtro.
Para un resultado de limpieza perfecto como el primer día: El juego de accesorios del RVF 7 permite que el robot aspirador limpie como un equipo nuevo. Las piezas de repuesto incluidas son fáciles de sustituir, prolongan la vida útil del RVF 7 y garantizan de nuevo un rendimiento de limpieza óptimo. El kit incluye un pincel principal, dos cepillos laterales y un filtro.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|4
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|195 x 70 x 200