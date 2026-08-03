RVF 7 Universal roller
El rodillo universal del robot aspirador RVF 7 para una limpieza suave en húmedo de todos los suelos duros. Sin pelusas, absorbente y resistente. Apto para lavado a máquina hasta 60 °C.
El rodillo universal de microfibras de alta calidad para los robots de limpieza RVF 7 y RVF 7 Comfort de Kärcher permite una limpieza en húmedo delicada de todos los suelos duros, incluso del parqué. El rodillo no genera pelusas, tiene una elevada capacidad de absorción y es extraordinariamente resistente, por lo que resulta ideal para trayectos de limpieza de larga duración y un resultado impecable y sin marcas. Si el rodillo debe renovarse o limpiarse, la sustitución se lleva a cabo en un abrir y cerrar de ojos, sin herramientas ni contacto con la suciedad. Basta con extraer el rodillo usado e insertar uno nuevo fácilmente. El rodillo universal puede lavarse en la lavadora a una temperatura máxima de hasta 60 °C y reutilizarse posteriormente.
Características y ventajas
Sustitución más fácil de los rodillos
- El rodillo puede cambiarse rápida y fácilmente tirando de él sin esfuerzo y sin herramientas.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Microfibra 100 % de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|255 x 55 x 55