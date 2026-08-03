Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot
La limpieza de calzado más rápida y sin goteo: el Shoe!Cleaner es el accesorio perfecto para la lava-aspiradora SE 3-18 Compact, que permite una limpieza a fondo y cómoda del calzado deportivo e informal.
El innovador Shoe!Cleaner de Kärcher limpia diferentes tipos de calzado deportivo e informal de manera rápida, a fondo y sin goteo. Esto hace posible limpiar en casa calzado para correr y de senderismo, e incluso zapatillas deportivas, sin ensuciar el espacio. Gracias a las coronas de cepillos intercambiables, tanto la suela como el empeine del calzado pueden limpiarse rápidamente y a fondo. Las cerdas suaves permiten una limpieza eficaz y suave, incluso de los materiales más delicados. Gracias a la aspiración automática del agua durante la limpieza, el calzado se seca en un abrir y cerrar de ojos. El Shoe!Cleaner también impresiona por su función de enjuague durante la limpieza, que evita que se ensucien los accesorios. El Shoe!Cleaner es, por tanto, el complemento ideal de la lava-aspiradora SE 3-18 Compact para todas las tareas de limpieza de calzado.
Características y ventajas
Tecnología innovadora de Kärcher para unos resultados de limpieza óptimosCorona de cepillos recambiable para una limpieza a fondo de suelas y empeines. Aplicación sin goteo gracias a la aspiración automática de agua durante el proceso de limpieza. Baja humedad residual para un secado rápido de las superficies textiles.
Manejo fácil y cómodoLa función de enjuague durante la limpieza evita que se ensucien los accesorios. Las manos permanecen limpias y los accesorios pueden guardarse inmediatamente después de su uso. Manejo intuitivo.
Cerdas blandasLa suciedad del calzado se elimina a fondo y con suavidad. No deja marcas al limpiar el material delicado de los empeines.
Adecuado para las lava-aspiradoras SE 3-18 Compact y SE 2 Spot
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|115 x 59 x 42
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Campos de aplicación
- Zapatos / calzado de senderismo