El innovador Shoe!Cleaner de Kärcher limpia diferentes tipos de calzado deportivo e informal de manera rápida, a fondo y sin goteo. Esto hace posible limpiar en casa calzado para correr y de senderismo, e incluso zapatillas deportivas, sin ensuciar el espacio. Gracias a las coronas de cepillos intercambiables, tanto la suela como el empeine del calzado pueden limpiarse rápidamente y a fondo. Las cerdas suaves permiten una limpieza eficaz y suave, incluso de los materiales más delicados. Gracias a la aspiración automática del agua durante la limpieza, el calzado se seca en un abrir y cerrar de ojos. El Shoe!Cleaner también impresiona por su función de enjuague durante la limpieza, que evita que se ensucien los accesorios. El Shoe!Cleaner es, por tanto, el complemento ideal de la lava-aspiradora SE 3-18 Compact para todas las tareas de limpieza de calzado.