Resultados perfectos, apta para planchar desde camisetas estampadas hasta ropa interior de encaje. La suela antiadherente para la plancha a vapor I 6006 con base de acero de marcha suave cuida la ropa y los tejidos. La suela de teflón es apropiada para planchar materiales delicados, como por ejemplo, seda, lino, prendas negras, ropa interior de encaje o camisetas con estampados, por lo que ofrece una protección total perfecta. La solución ideal para planchar, sin dejar zonas brillantes ni marcas.