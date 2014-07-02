VP 120, Vario Power Jet para K 2
El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador.
El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergetne de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador. Ideal para limpiar superficies menores en la casa y el jardín. Por ejemplo, para muros, senderos, cercas o vehículos. Apto para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de la clase K2.
Características y ventajas
Reajuste sin escalonamientos
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Chorro de detergente de baja presión
- Regulación de la presión sin escalonamientos, desde un chorro de detergente de baja presión hasta un chorro de alta presión.
Ahorro de tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|445 x 42 x 42
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Fachada
- Muros de piedra y de jardín
- Caminos
- Vallas
- Superficies en casa y el jardín