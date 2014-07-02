El tubo pulverizador Vario Power: desde un chorro de detergetne de baja presión hasta un chorro de alta presión con la presión regulable sin escalonamiento con solo girar el tubo pulverizador. Ideal para limpiar superficies menores en la casa y el jardín. Por ejemplo, para muros, senderos, cercas o vehículos. Apto para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de la clase K2.