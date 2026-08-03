Eliminación rápida, a fondo y cómoda: nuestra lanza para malas hierbas WR 20 despliega toda su capacidad en combinación con una limpiadora de alta presión con agua caliente de Kärcher. Para una eliminación efectiva de malas hierbas, la limpiadora de alta presión ofrece la temperatura del agua óptima de 98 °C. El adaptador de boquillas adjunto garantiza un flujo optimizado del agua caliente en la lanza de 20 centímetros de ancho, facilitando así la eliminación duradera de las molestas malas hierbas.