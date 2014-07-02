Bomba cisterna para pozos BP 2 Cisterna
La bomba de presión sumergible BP 2 cisterna es idónea para utilizar el agua subterránea procedente de pozos (profundos). Con una resistente carcasa de acero inoxidable, un pie distanciador como ayuda para la instalación y un interruptor de conexión / desconexión independiente.
La bomba de presión sumergible BP 2 Cisterna es idónea para utilizar fuentes de agua alternativas para el riego de jardines. Mediante la utilización selectiva del agua de lluvia, así como de la procedente de pozos o manantiales, es posible ahorrar la valiosa agua potable. La carcasa de la bomba, el racor roscado y el asa de transporte de acero inoxidable son extremadamente resistentes. Para el vaciado, por ejemplo, de un pozo, se puede colocar un cable en la bomba. La bomba de presión sumergible incluye un filtro previo integrado, así como un interruptor flotador, que conecta y desconecta la bomba en función del nivel de agua y que la protege de la marcha en vacío. La altura de conexión se puede regular de forma flexible. En el equipo de serie se incluye un juego de conexiones de mangueras con el que se pueden conectar las mangueras de 0,75 y 1 in a la bomba sin problemas. Incluye una válvula de retención integrada.
Características y ventajas
Carcasa de la bomba, racor roscado y asa de transporte de acero inoxidableVida útil más larga y mayor resistencia a golpes, así como un transporte más seguro y un manejo sencillo.
Incluye un elemento de conexión de bombas y una válvula de retenciónConexión rápida de mangueras de 3/4" y 1" a la bomba.
Filtro previo integradoProtege la bomba de la suciedad y aumenta así su vida útil y la seguridad de funcionamiento.
Interruptor flotador con fijación de cable
- Protección contra el funcionamiento en seco con un ajuste sencillo de la altura de conexión.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|800
|Caudal máx. (l/h)
|< 5700
|Altura de impulsión (m)
|32
|Presión (bar)
|máx. 3,2
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Rosca de empalme
|G1
|Cable de conexión (m)
|10
|Tensión (V)
|230
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|9,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|130 x 130 x 475
Incluido en el equipamiento de serie
- Elemento de conexión de mangueras de 1", ¾" con abrazadera para mangueras
Equipamiento
- Válvula de retención integrada
- Carcasa de la bomba y racor roscado de acero inoxidable
- Interruptor flotador
- Asa de transporte resistente de acero inoxidable
- Filtro previo integrado
- Fácil definición de la altura de conexión
Campos de aplicación
- Riego de jardines con cisternas
Accesorios
RECAMBIOS BP 2 Cisterna
