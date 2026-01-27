El rápido bombeo de los bidones de recogida de agua de lluvia y estanques de jardín no supone inconveniente alguno para la bomba sumergible SP 11.000 Dirt, que cuenta con una potencia de bombeo de hasta 11 000 litros por hora. Bombea eficazmente tanto agua limpia como agua sucia con partículas de suciedad de hasta 20 milímetros. El filtro previo, disponible opcionalmente, protege el rodete de la bomba en caso de suciedad aún mayor. Además, la bomba sumergible de agua sucia está equipada con un interruptor flotador que conecta y desconecta el equipo en función del nivel de agua, por lo que también evita que se produzca la marcha en vacío. El interruptor flotador se fija, de modo que la bomba puede funcionar incluso con un bajo nivel de agua, hasta una altura de agua restante de 25 milímetros. Otros extras: retén frontal resistente para una vida útil extremadamente larga, posible ampliación de la garantía a 5 años y de los empalmes de conexión Quick Connect para una rápida conexión de las mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2".