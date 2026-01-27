Bomba sumergible de agua sucia SP 11.000 Dirt
Realice bombeos y trasvases de agua limpia y sucia de forma fiable con una potencia de bombeo de hasta 11 000 l/h: con la bomba de aguas residuales compacta y resistente SP 11.000 Dirt, incl. interruptor flotador.
El rápido bombeo de los bidones de recogida de agua de lluvia y estanques de jardín no supone inconveniente alguno para la bomba sumergible SP 11.000 Dirt, que cuenta con una potencia de bombeo de hasta 11 000 litros por hora. Bombea eficazmente tanto agua limpia como agua sucia con partículas de suciedad de hasta 20 milímetros. El filtro previo, disponible opcionalmente, protege el rodete de la bomba en caso de suciedad aún mayor. Además, la bomba sumergible de agua sucia está equipada con un interruptor flotador que conecta y desconecta el equipo en función del nivel de agua, por lo que también evita que se produzca la marcha en vacío. El interruptor flotador se fija, de modo que la bomba puede funcionar incluso con un bajo nivel de agua, hasta una altura de agua restante de 25 milímetros. Otros extras: retén frontal resistente para una vida útil extremadamente larga, posible ampliación de la garantía a 5 años y de los empalmes de conexión Quick Connect para una rápida conexión de las mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2".
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Interruptor flotadorConecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.
Quick ConnectEmpalme de conexión para conectar de forma rápida y sencilla mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" o una conexión G1.
Diseñada para el agua sucia
- Bombeo eficaz de agua con partículas de suciedad de un tamaño de hasta 20 mm.
Posibilidad de fijación del interruptor flotador
- Para cambiar al funcionamiento continuo.
Asa de transporte cómoda
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo robusto y fácil de colocar como accesorio
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|400
|Caudal máx. (l/h)
|< 11000
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Altura de impulsión (m)
|7
|Presión (bar)
|máx. 0,7
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 20
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Agua restante mín., manual (mm)
|25
|Nivel del agua restante (mm)
|25
|Rosca de empalme
|G1 1/2
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1/2
|Cable de conexión (m)
|10
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|229 x 238 x 303
Incluido en el equipamiento de serie
- Elemento conector de mangueras: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Equipamiento
- Asa de transporte cómoda
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador
- Interruptor flotador
- En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua
- En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
Videos
Campos de aplicación
- Uso en caso de inundación
- Bombeo de agua para vaciar estanques de jardín