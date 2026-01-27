Bomba sumergible de agua sucia SP 16.000 Dirt
Realice bombeos y trasvases de hasta 16 000 l de aguas residuales por hora rápidamente: con la bomba de aguas residuales resistente SP 16.000 Dirt, incl. interruptor flotador de altura regulable para una mayor flexibilidad.
Las grandes cantidades de agua son su especialidad: la bomba de aguas residuales SP 16.000 Dirt con una capacidad de transporte máxima de 16 000 l/h bombea eficazmente las aguas residuales con partículas de suciedad de hasta 20 mm, por ejemplo, desde estanques de jardín o sótanos inundados. En caso de suciedad intensa, un filtro previo opcional previene los atascos. Para una vida útil más prolongada, se ha instalado el retén frontal ya conocido de la gama profesional. Para el encendido y apagado automáticos, la bomba sumergible dispone de un interruptor flotador. Además, el flotador está colocado en un raíl y se puede ajustar en vertical. Esto permite bombear un nivel bajo de agua. En el modo manual, incluso puede bombear agua hasta que queda a una altura de 25 mm. Y el empalme de conexión Quick Connect permite una conexión especialmente rápida y fácil de mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2".
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Interruptor flotador regulable en alturaAumenta la flexibilidad en el ajuste del momento de conexión y desconexión de la bomba y la protege de una marcha en vacío.
Quick ConnectEmpalme de conexión para conectar de forma rápida y sencilla mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" o una conexión G1.
Diseñada para el agua sucia
- Bombeo eficaz de agua con partículas de suciedad de un tamaño de hasta 20 mm.
Posibilidad de fijación del interruptor flotador
- Para cambiar al funcionamiento continuo.
Asa de transporte cómoda
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo robusto y fácil de colocar como accesorio
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|550
|Caudal máx. (l/h)
|< 16000
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Altura de impulsión (m)
|8
|Presión (bar)
|máx. 0,8
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 20
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Agua restante mín., manual (mm)
|25
|Nivel del agua restante (mm)
|25
|Rosca de empalme
|G1 1/2
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1/2
|Cable de conexión (m)
|10
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|4,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|229 x 238 x 303
Incluido en el equipamiento de serie
- Elemento conector de mangueras: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Equipamiento
- Asa de transporte cómoda
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador
- Interruptor flotador flexible ajustable en altura
- En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua
- En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
Campos de aplicación
- Bombeo de agua para vaciar estanques de jardín
- Uso en caso de inundación
