La potente bomba sumergible de agua clara de Kärcher extrae hasta 17 000 l de agua limpia o ligeramente sucia por hora y es idónea para piscinas, pozos de drenaje y daños causados por el agua en el hogar. En casos de suciedad intensa y para la protección del rodete de la bomba, se recomienda el uso del filtro previo de acero inoxidable incluido. La resistente carcasa de acero inoxidable, así como el retén frontal, proporcionan a la bomba una vida útil especialmente larga. Opcionalmente, también puede ampliarse la garantía a 5 años. La bomba sumergible de aspiración plana está equipada con un sensor de nivel de ajuste continuo, que arranca la bomba de inmediato en contacto con el agua. Además, la SP 17.000 Flat Level Sensor dispone de pies de apoyo plegables, por lo que la bomba sumergible arranca ya con un nivel de agua de 7 mm. Mediante el interruptor, la bomba puede ajustarse en modo manual de forma continua. Tanto en continuo como en modo automático, bombea el agua hasta que queda a una altura de tan solo 1 mm, de forma que se obtiene un resultado casi seco, según como se haya ajustado el sensor de nivel. Asimismo, el empalme de conexión Quick Connect permite una conexión especialmente fácil de las mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2".