Bomba sumergible de aspiración plana SP 17.000 Flat Level Sensor
Ideal para un máx. de 17 000 l de agua limpia por hora: la potente bomba sumergible SP 17.000 Flat Level Sensor con aspiración en plano de 1 mm, sensor de nivel e interruptor manual automático. Incl. filtro previo.
La potente bomba sumergible de agua clara de Kärcher extrae hasta 17 000 l de agua limpia o ligeramente sucia por hora y es idónea para piscinas, pozos de drenaje y daños causados por el agua en el hogar. En casos de suciedad intensa y para la protección del rodete de la bomba, se recomienda el uso del filtro previo de acero inoxidable incluido. La resistente carcasa de acero inoxidable, así como el retén frontal, proporcionan a la bomba una vida útil especialmente larga. Opcionalmente, también puede ampliarse la garantía a 5 años. La bomba sumergible de aspiración plana está equipada con un sensor de nivel de ajuste continuo, que arranca la bomba de inmediato en contacto con el agua. Además, la SP 17.000 Flat Level Sensor dispone de pies de apoyo plegables, por lo que la bomba sumergible arranca ya con un nivel de agua de 7 mm. Mediante el interruptor, la bomba puede ajustarse en modo manual de forma continua. Tanto en continuo como en modo automático, bombea el agua hasta que queda a una altura de tan solo 1 mm, de forma que se obtiene un resultado casi seco, según como se haya ajustado el sensor de nivel. Asimismo, el empalme de conexión Quick Connect permite una conexión especialmente fácil de las mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2".
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Level SensorPara la definición gradual del momento de conexión y desconexión de las bombas.
Quick ConnectEmpalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas.
Pies de nivel plegables
- Ajuste del servicio normal con mayor capacidad de transporte a una aspiración en plano de 1 mm con un resultado seco.
Ventilación automática
- Ya a partir de un nivel de agua de 7 mm, la bomba empieza a funcionar en modo manual.
Interruptor automático o manual
- Para el ajuste entre el modo automático y el manual.
Asa de transporte cómoda
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo de acero inoxidable, robusto y de fácil colocación
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|550
|Caudal máx. (l/h)
|< 17000
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Altura de impulsión (m)
|9
|Presión (bar)
|máx. 0,9
|Aspiración en plano hasta (mm)
|1
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 5
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Tiempo de marcha en inercia (s)
|15
|Agua restante mín., manual (mm)
|1
|Nivel del agua restante (mm)
|1
|Rosca de empalme
|G1 1/2
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1/2
|Cable de conexión (m)
|10
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|238 x 293 x 356
|Peso sin accesorios (kg)
|6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,3
Incluido en el equipamiento de serie
- Filtro previo de acero inoxidable, desmontable
- Elemento conector de mangueras: 1 in, 1 1/4 in, 1 1/2 in incl. válvula antirretorno
Equipamiento
- Asa de transporte cómoda
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Interruptor en la bomba
- Ajuste de aspiración en plano
- Level Sensor: definición sin niveles de la altura de conexión
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
- En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante
Videos
Campos de aplicación
- Daños causados por el agua en la casa y el sótano (fugas en lavadoras/filtración de aguas subterráneas)
- Bombeo de agua para vaciar piscinas
- Instalación en pozos de drenaje