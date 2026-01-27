Bomba sumergible de agua sucia SP 22.000 Dirt
22 000 l por hora, resistente y fiable: la bomba sumergible de agua sucia SP 22.000 Dirt con filtro previo integrado e interruptor flotador de altura regulable para una mayor flexibilidad.
La SP 22.000 Dirt es la potente bomba sumergible de agua sucia de Kärcher. Con hasta 22 000 l/h es perfecta para tareas de desagüe especialmente exigentes como, por ejemplo, en grandes estanques de jardín, fosos o sótanos inundados. En esos casos, las partículas de suciedad pueden tener un tamaño de hasta 30 mm. Si existe el riesgo de que la suciedad de mayores dimensiones produzca un atasco, puede tirarse hacia abajo del filtro previo de acero inoxidable integrado para proteger del rodete de la bomba. El retén frontal utilizado en la gama profesional también le proporciona una vida útil extremadamente larga. Opcionalmente, también puede ampliarse la garantía a 5 años. El interruptor flotador ofrece otras prácticas funciones: enciende y apaga la bomba de forma automática según el nivel del agua, impide la marcha en vacío y se puede regular en altura. Además, puede fijarse para que la bomba sumergible también bombee de forma continua hasta que el agua queda a una altura de 35 mm. Asimismo, el empalme de conexión Quick Connect permite una conexión rápida de las mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2".
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Interruptor flotador regulable en alturaAumenta la flexibilidad en el ajuste del momento de conexión y desconexión de la bomba y la protege de una marcha en vacío.
Quick ConnectEmpalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas.
Diseñada para el agua sucia
- Bombeo eficaz de agua con partículas de suciedad de un tamaño de hasta 30 mm.
Posibilidad de fijación del interruptor flotador
- Para cambiar al funcionamiento continuo.
Asa de transporte cómoda
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo de acero inoxidable robusto e integrado
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|750
|Caudal máx. (l/h)
|< 22000
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Altura de impulsión (m)
|8
|Presión (bar)
|máx. 0,8
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 30
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Agua restante mín., manual (mm)
|35
|Nivel del agua restante (mm)
|35
|Rosca de empalme
|G1 1/2
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1/2
|Cable de conexión (m)
|10
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|6,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|230 x 291 x 354
Incluido en el equipamiento de serie
- Elemento conector de mangueras: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Equipamiento
- Asa de transporte cómoda
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador
- Interruptor flotador flexible ajustable en altura
- Filtro previo de acero inoxidable integrado
- En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua
- En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
Campos de aplicación
- Bombeo de agua para vaciar estanques de jardín
- Uso en caso de inundación
- Desagüe de fosos hasta máx. 100 m³
