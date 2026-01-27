Un sensor de nivel ajustable individualmente pone inmediatamente en marcha la bomba de aguas residuales SP 22.000 Dirt Level Sensor en caso de contacto con el agua. Si el nivel de agua desciende de nuevo por debajo del sensor de nivel, la bomba se para automáticamente transcurridos 15 segundos. La bomba sumergible de gran potencia es ideal para desaguar, por ejemplo, grandes estanques de jardín, sótanos o fosos inundados, puesto que puede bombear eficazmente agua muy sucia (con partículas de hasta 30 mm de tamaño) a una potencia de bombeo de 22 000 l/h. En caso de agua todavía más sucia, un filtro previo de acero inoxidable integrado y extraíble hacia abajo evita las obstrucciones. Con el interruptor automático/manual puede cambiarse al modo de funcionamiento continuo de la bomba sumergible. Esta bombea eficazmente hasta que el agua queda a una altura de 35 milímetros, tanto en funcionamiento continuo como en modo automático, ajustando correspondientemente el sensor de nivel. El empalme de conexión Quick Connect permite conectar mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" de manera rápida y sencilla. Gracias a la carcasa de acero inoxidable y al retén frontal resistente, la bomba presenta una vida útil especialmente larga. Si se desea, también puede ampliarse la garantía a 5 años.