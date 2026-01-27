Bomba sumergible de agua sucia SP 22.000 Dirt Level Sensor
Con sensor de nivel y filtro previo integrado: la bomba sumergible de agua sucia SP 22.000 Dirt Level Sensor consigue bombear hasta 22 000 l/h en trabajos de desagüe exigentes con aguas residuales.
Un sensor de nivel ajustable individualmente pone inmediatamente en marcha la bomba de aguas residuales SP 22.000 Dirt Level Sensor en caso de contacto con el agua. Si el nivel de agua desciende de nuevo por debajo del sensor de nivel, la bomba se para automáticamente transcurridos 15 segundos. La bomba sumergible de gran potencia es ideal para desaguar, por ejemplo, grandes estanques de jardín, sótanos o fosos inundados, puesto que puede bombear eficazmente agua muy sucia (con partículas de hasta 30 mm de tamaño) a una potencia de bombeo de 22 000 l/h. En caso de agua todavía más sucia, un filtro previo de acero inoxidable integrado y extraíble hacia abajo evita las obstrucciones. Con el interruptor automático/manual puede cambiarse al modo de funcionamiento continuo de la bomba sumergible. Esta bombea eficazmente hasta que el agua queda a una altura de 35 milímetros, tanto en funcionamiento continuo como en modo automático, ajustando correspondientemente el sensor de nivel. El empalme de conexión Quick Connect permite conectar mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" de manera rápida y sencilla. Gracias a la carcasa de acero inoxidable y al retén frontal resistente, la bomba presenta una vida útil especialmente larga. Si se desea, también puede ampliarse la garantía a 5 años.
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Level SensorPara la definición gradual del momento de conexión y desconexión de las bombas.
Quick ConnectEmpalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas.
Diseñada para el agua sucia
- Bombeo eficaz de agua con partículas de suciedad de un tamaño de hasta 30 mm.
Interruptor automático o manual
- Para el ajuste entre el modo automático y el manual.
Asa de transporte cómoda
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo de acero inoxidable robusto e integrado
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|750
|Caudal máx. (l/h)
|< 22000
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Altura de impulsión (m)
|8
|Presión (bar)
|máx. 0,8
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 30
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Tiempo de marcha en inercia (s)
|15
|Agua restante mín., manual (mm)
|35
|Nivel del agua restante (mm)
|35
|Rosca de empalme
|G1 1/2
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1/2
|Cable de conexión (m)
|10
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|6,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|7,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|238 x 293 x 354
Incluido en el equipamiento de serie
- Elemento conector de mangueras: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Equipamiento
- Asa de transporte cómoda
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Interruptor en la bomba
- Level Sensor: definición sin niveles de la altura de conexión
- Filtro previo de acero inoxidable integrado
- En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua
- En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
- Carcasa de acero inoxidable
Videos
Campos de aplicación
- Bombeo de agua para vaciar estanques de jardín
- Uso en caso de inundación
- Desagüe de fosos hasta máx. 100 m³