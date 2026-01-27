Bomba sumergible de aspiración plana SP 9.000 Flat
Alcanza una potencia de bombeo de hasta 9000 l/h y bombea el agua hasta que queda a una altura de tan solo 1 mm, de forma que se obtiene un resultado casi seco: la bomba sumergible de aspiración plana SP 9.000 Flat es la bomba compacta básica para aspirar agua limpia o ligeramente sucia.
La bomba sumergible de aspiración plana SP 9.000 Flat permite extraer con eficacia agua limpia o ligeramente sucia con partículas de hasta 5 mm. Su potencia de bombeo de hasta 9000 l/h la convierte en la herramienta ideal para vaciar piscinas pequeñas o sótanos con infiltraciones de agua subterránea o fugas de lavadoras. Su robusto retén frontal hace que la vida útil de la bomba sea extremadamente larga. Si se desea, también puede ampliarse la garantía a 5 años. El interruptor flotador conecta o desconecta la bomba en función del nivel de agua para evitar la marcha en vacío. Y gracias a la posibilidad de fijación para el interruptor flotador también se puede utilizar con niveles de agua bajos en funcionamiento continuo. La SP 9.000 Flat incorpora también pies de apoyo plegables, que al plegarlos, facilitan enormemente el transporte. Al desplegar los pies, la bomba sumergible de agua clara comienza con un nivel de agua de 7 mm y bombea en funcionamiento continuo hasta que queda solo 1 mm de agua, de forma que puede secarse con una mopa. Y con los empalmes de conexión Quick Connect se pueden acoplar mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" de forma rápida y sencilla.
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Interruptor flotadorConecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.
Quick ConnectEmpalme de conexión para conectar de forma rápida y sencilla mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" o una conexión G1.
Pies de nivel plegables
- Ajuste del servicio normal con mayor capacidad de transporte a una aspiración en plano de 1 mm con un resultado seco.
Ventilación automática
- Ya a partir de un nivel de agua de 7 mm, la bomba empieza a funcionar en modo manual.
Posibilidad de fijación del interruptor flotador
- Para cambiar al funcionamiento continuo.
Asa de transporte cómoda
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo robusto y fácil de colocar como accesorio
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|280
|Caudal máx. (l/h)
|< 9000
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Altura de impulsión (m)
|6
|Presión (bar)
|máx. 0,6
|Aspiración en plano hasta (mm)
|1
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 5
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Agua restante mín., manual (mm)
|1
|Nivel del agua restante (mm)
|1
|Rosca de empalme
|G1 1/2
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1/2
|Cable de conexión (m)
|10
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|227 x 240 x 262
|Peso sin accesorios (kg)
|3,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,5
Incluido en el equipamiento de serie
- Elemento conector de mangueras: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Equipamiento
- Asa de transporte cómoda
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador
- Ajuste de aspiración en plano
- Interruptor flotador
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
- En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante
Videos
Campos de aplicación
- Daños causados por el agua en la casa y el sótano (fugas en lavadoras/filtración de aguas subterráneas)
- Bombeo de agua para vaciar piscinas