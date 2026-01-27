La bomba sumergible de aspiración plana SP 9.000 Flat permite extraer con eficacia agua limpia o ligeramente sucia con partículas de hasta 5 mm. Su potencia de bombeo de hasta 9000 l/h la convierte en la herramienta ideal para vaciar piscinas pequeñas o sótanos con infiltraciones de agua subterránea o fugas de lavadoras. Su robusto retén frontal hace que la vida útil de la bomba sea extremadamente larga. Si se desea, también puede ampliarse la garantía a 5 años. El interruptor flotador conecta o desconecta la bomba en función del nivel de agua para evitar la marcha en vacío. Y gracias a la posibilidad de fijación para el interruptor flotador también se puede utilizar con niveles de agua bajos en funcionamiento continuo. La SP 9.000 Flat incorpora también pies de apoyo plegables, que al plegarlos, facilitan enormemente el transporte. Al desplegar los pies, la bomba sumergible de agua clara comienza con un nivel de agua de 7 mm y bombea en funcionamiento continuo hasta que queda solo 1 mm de agua, de forma que puede secarse con una mopa. Y con los empalmes de conexión Quick Connect se pueden acoplar mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" de forma rápida y sencilla.