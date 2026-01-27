Bomba sumergible de agua sucia SP 9.500 Dirt
Resistente y fiable: la bomba sumergible SP 9.500 Dirt con una potencia de bombeo máx. de 9500 l/h, incluido el interruptor flotador, es la bomba compacta básica para realizar bombeos y trasvases de aguas residuales.
Con una potencia de bombeo máxima de 9500 l/h, la SP 9.500 Dirt es el modelo básico perfecto para realizar un bombeo o trasvase rápido de bidones de recogida de agua de lluvia y estanques de jardín. Bombea eficazmente tanto agua limpia como agua sucia con partículas de suciedad de hasta 20 milímetros. En caso de suciedad pronunciada, es posible colocar de manera adicional un filtro previo disponible opcionalmente que protege el rodete de la bomba frente a obstrucciones, por ejemplo, de ramas. El conocido retén frontal de la gama profesional, incorporado en todas las bombas sumergibles, garantiza, incluso en estos casos, una vida útil de la bomba especialmente larga. Opcionalmente, la garantía puede ampliarse incluso a 5 años. Además, la bomba sumergible de agua sucia está equipada con un interruptor flotador que conecta y desconecta el equipo en función del nivel de agua, por lo que también evita que se produzca una marcha en vacío. Asimismo, gracias a la posibilidad de sujeción para el interruptor flotador, la bomba puede funcionar incluso con un bajo nivel de agua, hasta una altura de agua restante de 25 milímetros. Otra característica práctica: el empalme de conexión Quick Connect permite una conexión especialmente rápida y fácil de mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2".
Características y ventajas
Cierre de anillo deslizante de cerámicaPara una vida útil extralarga.
Interruptor flotadorConecta y desconecta la bomba dependiendo del nivel de agua y, además, la protege de una marcha en vacío.
Quick ConnectEmpalme de conexión para conectar de forma rápida y sencilla mangueras de 1", 1 1/4" y 1 1/2" o una conexión G1.
Diseñada para el agua sucia
- Bombeo eficaz de agua con partículas de suciedad de un tamaño de hasta 20 mm.
Posibilidad de fijación del interruptor flotador
- Para cambiar al funcionamiento continuo.
Asa de transporte cómoda
- Puede cogerse cómodamente y, adicionalmente, puede utilizarse como soporte de cable.
Filtro previo robusto y fácil de colocar como accesorio
- Protege la bomba de un mayor grado de suciedad y evita así la obstrucción del rodete de la bomba.
Especificaciones
Características técnicas
|Potencia absorbida (W)
|280
|Caudal máx. (l/h)
|< 9500
|Temperatura de transporte (°C)
|máx. 35
|Altura de impulsión (m)
|6
|Presión (bar)
|máx. 0,6
|Tamaño de las partículas de suciedad (mm)
|máx. 20
|Profundidad de inmersión (m)
|máx. 7
|Agua restante mín., manual (mm)
|25
|Nivel del agua restante (mm)
|25
|Rosca de empalme
|G1 1/2
|lado de presión de la rosca de empalme
|Rosca interior G1/2
|Cable de conexión (m)
|10
|Tensión (V)
|230 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|229 x 238 x 303
Incluido en el equipamiento de serie
- Elemento conector de mangueras: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Equipamiento
- Asa de transporte cómoda
- Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect
- Ajuste de servicio manual y automático: Posibilidad de fijación del flotador
- Interruptor flotador
- En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua
- En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante
- Cierre de anillo deslizante de cerámica
Videos
Campos de aplicación
- Bombeo de agua para vaciar estanques de jardín
- Uso en caso de inundación
Accesorios
RECAMBIOS SP 9.500 Dirt
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.