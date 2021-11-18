Limpieza del horno: los mejores consejos y remedios caseros
La grasa y los restos de comida incrustados en el horno, en la placa de cocina y en la campana extractora quitan las ganas de cocinar a cualquiera. A menudo, las manchas son persistentes y difíciles de eliminar. Con estos consejos y equipos, la limpieza será todo un éxito.
Limpieza del horno con vapor
La limpieza no debe posponerse demasiado, puesto que cuanto más tiempo permanezcan la comida quemada y la grasa en el horno, más difícil será eliminar las incrustaciones.
En el primer paso, se deben eliminar con un paño húmedo los restos de comida sueltos y fáciles de quitar. En el segundo paso, la suciedad que ha quedado incrustada en el horno se puede eliminar con la ayuda de una limpiadora de vapor sin dañar la superficie. Para ello, debes colocar el cepillo redondo o la boquilla manual y frotar el horno y la puerta del horno mientras se va echando vapor. El calor disuelve la suciedad en las zonas incrustadas y luego se puede recoger fácilmente con un paño limpio. Las incrustaciones más fuertes pueden eliminarse con la ayuda de un estropajo de acero inoxidable convencional. Para ello, ponlo en el cepillo redondo y frótalo sobre las zonas afectadas mientras añades vapor constantemente hasta que la suciedad se disuelva. Cuando se limpie con la boquilla manual o el cepillo redondo, es aconsejable cubrirlo con un paño de microfibras. De este modo, la suciedad desprendida es absorbida directamente por el paño. Para desprender la suciedad aún más fácilmente, también puedes empaparlo con un poco de líquido lavavajillas antes de utilizar la limpiadora de vapor.
Si tienes un horno con función de autolimpieza o función de pirólisis, ya no tendrás que frotar. En estos hornos, la grasa y los restos de comida se descomponen en cenizas a temperaturas de unos 500 °C, que luego solo hay que limpiar.
Los mejores remedios caseros para limpiar el horno
Si deseas limpiar el horno con detergentes, puedes utilizar detergentes químicos para hornos disponibles en el mercado. Estos productos están disponibles en formato líquido, gel o espuma. Suelen ser fuertemente alcalinos y contienen agentes adicionales que disuelven la grasa. Los remedios caseros probados ofrecen una alternativa real a estos limpiadores químicos:
Bicarbonato de sodio: Este versátil remedio casero también ayuda a eliminar las manchas difíciles de la placa de cocina o el horno. Para ello, mezcla bicarbonato de sodio en polvo y agua en una proporción de 1:1 y aplica la pasta en las zonas incrustadas. Deja que actúe unos 30 minutos. Para disolver la incrustación, el bicarbonato de sodio comienza primero a hacer espuma y luego se seca gradualmente. Por último, solo hay que retirar el polvo seco de la placa de cocina o el horno. Si no tienes bicarbonato de sodio a mano, puedes usar levadura en polvo: tiene el mismo efecto.
Otro remedio casero probado es el vinagre: En este caso puedes utilizar vinagre o esencia de vinagre. Para la suciedad leve, mezcla vinagre con un poco de líquido lavavajillas y frota las zonas afectadas con la mezcla utilizando un estropajo. Deja actuar brevemente y luego limpia los restos de suciedad con un paño húmedo. Para las manchas difíciles, llena con agua un recipiente termorresistente, por ejemplo una fuente de hornear, y añade 2 o 3 cucharadas de esencia de vinagre. A continuación, métela en el horno a 150 °C durante unos 45 minutos. El vapor de agua resultante disuelve la suciedad. Deja enfriar un poco el horno y luego límpialo todo con un paño húmedo. En lugar de esencia de vinagre, también puedes utilizar agua con zumo de limón.
Sal: Las manchas quemadas en el horno o en la bandeja del horno también se pueden eliminar con sal. Paso 1: Humedece el fondo del horno o la bandeja con un paño. Paso 2: Espolvorea todas las manchas y costras con abundante sal para que queden cubiertas por una capa blanca. Paso 3: Calienta el horno a 50 °C. En cuanto la sal se haya dorado, apaga el horno. Una vez se haya enfriado el horno, solo queda sacar la sal con cuidado.
Limpieza de la campana extractora
La campana extractora es clave en la cocina: aspira los humos producidos durante la cocción y la fritura y absorbe las partículas de grasa en el aire. Sin embargo, al cocinar con frecuencia, con el tiempo se acaba formando una película pegajosa de grasa sobre la propia campana extractora. Esto se nota mucho en las campanas extractoras de acero inoxidable. Pero con una limpiadora de vapor se limpian rápidamente y sin esfuerzo. Para ello, cubre la boquilla manual con su funda de microfibras correspondiente. A continuación, vaya liberando vapor continuamente y frota la superficie de la campana extractora con la microfibra hasta que el aceite y la grasa se desprendan con el calor. Si la película de grasa tiene bastante tiempo, será inevitable tener que frotar y ejercer presión constantemente. Si se trata de una campana de acero inoxidable con veteado, se recomienda limpiar siempre en el sentido de la veta. Poco a poco, la grasa se irá acumulando en el paño. Por esta razón hay que cambiar el paño de vez en cuando. Para que no queden marcas, se puede repasar la superficie limpiada con un paño de microfibras.
Como alternativa, la campana se puede limpiar con un detergente alcalino para superficies o con agua y líquido lavavajillas. Si se ha esperado demasiado tiempo para limpiar y la suciedad es difícil de eliminar, el bicarbonato de sodio ha demostrado ser un buen remedio casero. Para ello, mezcla agua y bicarbonato de sodio hasta formar una pasta y extiéndala sobre la campana. Deje actuar brevemente y vuelva a limpiar la superficie con agua, luego seca bien la campana extractora.
Consejo: limpiar el filtro de grasa
Si cocinas mucho, también es aconsejable limpiar el filtro de grasa de la campana cada 6 a 8 semanas. Este filtro suele ser de metal y puede limpiarse fácilmente en el lavavajillas o con agua jabonosa.
Además, hay modelos con filtro de carbón activo, un filtro especial necesario para las campanas con funcionamiento de recirculación, el cual filtra las partículas de olor de los humos de la cocina. Estos filtros deben ser sustituidos regularmente.
Limpieza de la placa de cocina: eliminar con vapor la comida quemada
¿A quién no le ha pasado? Solo con descuidarse un momento, el agua de la pasta, la salsa o la leche que tenías en el fuego ya se ha desbordado, dejando costras quemadas en la placa de cocina que ya no se pueden eliminar fácilmente con un paño húmedo. Con una limpiadora de vapor se pueden eliminar fácilmente y sin esfuerzo los restos de comida quemada y los líquidos. Para ello, simplemente hay que acoplar un estropajo de acero inoxidable convencional en el cepillo redondo de la limpiadora de vapor y limpiar toda la placa de cocción mientras se va liberando vapor constantemente. El vapor forma una capa deslizante debajo del estropajo, evitando que aparezcan arañazos en la superficie del cristal.
Limpia las juntas y los bordes con la boquilla de chorro concentrado sin funda y un cepillo redondo colocado encima. Se debe utilizar un cepillo con cerdas de plástico para evitar que se raye la placa. Pero no vaporices directamente las juntas de silicona, solo límpialas con cuidado. A continuación, seca la superficie con un paño. Este procedimiento también se puede utilizar para limpiar la bandeja de horno y la rejilla.
Los restos de plástico derretido o las incrustaciones gruesas pueden rasparse cuidadosamente con un rascador especial para vitrocerámica, formando un ángulo lo más plano posible con la superficie.
Limpieza de la placa de cocina con remedios caseros
A la hora de limpiar la cocina también existen remedios caseros de probada eficacia como alternativa a los limpiadores convencionales para hornos o a los detergentes especiales para vitrocerámicas: añada 2 cucharaditas de levadura en polvo a 100 mililitros de agua tibia. Vierta esta solución espesa sobre la placa de cocción, deje que actúe un tiempo y, a continuación, límpiela con un paño de microfibras limpio. También se puede aplicar sobre la suciedad un paño humedecido con esencia de vinagre o una mezcla de vinagre y levadura en polvo.
Para evitar que se formen costras duras, la placa de cocción debe limpiarse después de cada uso y siempre se deben eliminar los residuos inmediatamente. Por lo general, basta con limpiar la superficie con un paño húmedo y luego secarla. Para eliminar la grasa, también puede poner un poco de líquido lavavajillas en el paño y limpiar todo con él. Es importante que la placa de cocina se haya enfriado por completo antes de limpiarla. Una alternativa para evitar tener que estar frotando constantemente es utilizar un paño a batería KV 4: él solo humedece y limpia la placa en un solo paso, desprendiendo la suciedad sin ningún esfuerzo.
Al igual que con todas las superficies lisas, se puede utilizar la limpiadora de cristales para aspirar los líquidos de la placa vitrocerámica sin dañar la superficie.