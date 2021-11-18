Bicarbonato de sodio: Este versátil remedio casero también ayuda a eliminar las manchas difíciles de la placa de cocina o el horno. Para ello, mezcla bicarbonato de sodio en polvo y agua en una proporción de 1:1 y aplica la pasta en las zonas incrustadas. Deja que actúe unos 30 minutos. Para disolver la incrustación, el bicarbonato de sodio comienza primero a hacer espuma y luego se seca gradualmente. Por último, solo hay que retirar el polvo seco de la placa de cocina o el horno. Si no tienes bicarbonato de sodio a mano, puedes usar levadura en polvo: tiene el mismo efecto.

Otro remedio casero probado es el vinagre: En este caso puedes utilizar vinagre o esencia de vinagre. Para la suciedad leve, mezcla vinagre con un poco de líquido lavavajillas y frota las zonas afectadas con la mezcla utilizando un estropajo. Deja actuar brevemente y luego limpia los restos de suciedad con un paño húmedo. Para las manchas difíciles, llena con agua un recipiente termorresistente, por ejemplo una fuente de hornear, y añade 2 o 3 cucharadas de esencia de vinagre. A continuación, métela en el horno a 150 °C durante unos 45 minutos. El vapor de agua resultante disuelve la suciedad. Deja enfriar un poco el horno y luego límpialo todo con un paño húmedo. En lugar de esencia de vinagre, también puedes utilizar agua con zumo de limón.

Sal: Las manchas quemadas en el horno o en la bandeja del horno también se pueden eliminar con sal. Paso 1: Humedece el fondo del horno o la bandeja con un paño. Paso 2: Espolvorea todas las manchas y costras con abundante sal para que queden cubiertas por una capa blanca. Paso 3: Calienta el horno a 50 °C. En cuanto la sal se haya dorado, apaga el horno. Una vez se haya enfriado el horno, solo queda sacar la sal con cuidado.