Limpieza del lavabo y el grifo: todo los que hay que tener en cuenta

La mayoría de los lavabos están hechos de cerámica, fundición mineral o porcelana. La cerámica es especialmente robusta y fácil de conservar, y la porcelana también es resistente a los golpes y arañazos. Sin embargo, los lavabos de fundición mineral, especialmente en el segmento de precios más baratos, son bastante susceptibles de sufrir arañazos.

Independientemente del material, el uso excesivo de detergentes y productos de limpieza con esponjas duras puede dañar la superficie del lavabo. También hay que tener cuidado con el grifo: la mayoría de los grifos de baño están formados por un núcleo de latón sensible que solo está ligeramente niquelado o cromado. Si la envoltura brillante está dañada, el núcleo se oxida. Por esta razón, los productos de limpieza se deben utilizar con moderación, si es que se utilizan; o mejor aún, prescindir de ellos cuando se limpie. Al fin y al cabo, la mayor parte de la suciedad, como los restos de pasta de dientes o de cosméticos, también se puede eliminar con agua limpia. A continuación, secael lavabo y el grifo frotando con un paño suave.