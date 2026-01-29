Soplador de hojas a batería LBL 2 Battery
No incluye batería ni cargador estándar. La sopladora de hojas LBL 2 Battery con regulación de potencia alcanza una velocidad de aire de hasta 210 km/h y destaca por su manejo ergonómico y su estabilidad. Compatible con la gama 18 V de Kärcher.
La sopladora de hojas de batería de 18 V, que destaca por su óptima estabilidad, se adapta a la mano de forma ergonómica y alcanza una velocidad de aire máxima de 210 km/h. Y la boquilla plana desmontable con borde rascador permite mover el follaje de forma dirigida y controlada, así como desprender las hojas húmedas y apelmazadas.
Características y ventajas
Tubo de sopladoRetirada potente del follaje y desprendimiento de la suciedad en la casa y el garaje.
Boquilla plana desmontablePara una limpieza precisa y por secciones. Por ejemplo, se puede soplar el follaje para acumularlo en un montón.
Borde rascador integradoLas hojas húmedas y la suciedad persistente se pueden desprender con el borde rascador.
Diseño ergonómico
- Equilibrio perfecto para un trabajo sin esfuerzo.
Cierre en bayoneta
- Para guardarla sin ocupar espacio, el tubo de soplado se puede retirar fácilmente.
Plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power
- Duradera y potente gracias a las celdas de iones de litio.
- La batería se puede utilizar en otros equipos de plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.
- Real Time Technology con display LCD de la batería: autonomía restante, tiempo de carga restante y capacidad de la batería.
Especificaciones
Características técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Velocidad de aire (km/h)
|máx. 210
|Caudal de aire (m³/h)
|220
|Regulación de la velocidad
|no
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|máx. 400 (2,5 Ah) / máx. 800 (5 Ah)
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|máx. 22 (2,5 Ah) / máx. 44 (5 Ah)
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|975 x 170 x 305
Incluido en el equipamiento de serie
- Variante: Batería y cargador no incluidos en el equipo
- Tubo de soplado
- Boquilla plana incl. borde rascador
Campos de aplicación
- Hojas
- Residuos verdes
- Aceras alrededor de la casa
- Superficies en casa y el jardín
RECAMBIOS LBL 2 Battery
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.