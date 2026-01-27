Carro portamangueras de metal HT 80 M / Kit
Kit de carro portamangueras HT 80 M con carro portamangueras HT 80 M incl. manguera Performance Plus de 20 m (1/2"), pistola de riego Plus, cuatro conectores de mangueras universales Plus y conexión de grifo G3/4.
El kit de carro portamangueras HT 80 M incluye: un carro portamangueras HT 80 M realizado en metal, una manguera Performance Plus de 20 metros (1/2"), una pistola de riego Plus, 4 conectores de mangueras universales Plus (3 sin Aqua Stop y 1 con Aqua Stop) y una conexión de grifo G3/4.
Características y ventajas
Manivela libre
- Para un desenrollado fácil de la manguera.
Asa ajustable en altura
Armazón robusto de acero y tambor
- Robustez y resistencia garantizadas
Empuñadura ergonómica antideslizante
- Cómoda asa para un manejo sencillo
Guía de manguera
- Facilita el enrollado y desenrollado de la manguera
Con manguera Performance Plus de 1/2" de 20 m, pistola de riego Plus, cuatro conectores de mangueras universales Plus y conexión de grifo G3/4
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|20
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|máx. 20 (1/2")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|negro
|Peso (kg)
|8,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|9,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|420 x 570 x 853
DuPont™ y Kevlar® son marcas o marcas registradas de E.I. du Pont de Nemours and Company.
Incluido en el equipamiento de serie
- Conector de mangueras: 3 Unidad(es)
- Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)
- Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1
- Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Equipos y herramientas de jardín
- Huerto
RECAMBIOS Carro portamangueras de metal HT 80 M / Kit
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.