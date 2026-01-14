Carro portamangueras HT 3.400
Carro portamangueras con horquilla de desplazamiento ajustable en altura, casquillo roscado de conexión inclinado, manivela de giro libre e innovadora función de plegado para ahorrar espacio. Ya montado.
El carro portamangueras HT 3.400 ya montado es perfecto para regar superficies y jardines de tamaño mediano o grande. Gracias a la innovadora función de plegado se puede almacenar sin esfuerzo y ocupando muy poco espacio. Los detalles de equipamiento: horquilla de desplazamiento ajustable en altura, casquillo roscado de conexión inclinado, manivela de giro libre e innovadora función de plegado para ahorrar espacio. Ya montado. Capacidad: 40 m de manguera de 1/2", 30 m de manguera de 5/8", o 20 m de manguera de 3/4". Así el cuidado de jardines ya no es ningún obstáculo.
Características y ventajas
Ya montado
Manivela libre
- Enrollamiento y desenrollamiento sencillos de la manguera.
Ruedas grandes
- Para una mayor movilidad.
Asa ajustable en altura
Capacidad: 40 m de manguera de 1/2" o 30 m de manguera de 5/8" o 20 m de manguera de 3/4"
- Compatible con todas las mangueras de jardín comercializadas
Función de plegado
- Para un almacenamiento que ahorre espacio.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|390 x 450 x 700
