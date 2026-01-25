Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"
Carro portamangueras con asa ajustable en altura, rosca de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. Ya montado.
El carro portamangueras ya montado HT 3.420 Kit 5/8" es perfecto para el riego de jardines y superficies de tamaño medio y grande. Gracias a la innovadora función de plegado, se almacena sin esfuerzo y en muy poco espacio. Detalles de equipamiento: asa ajustable en altura, manguera PrimoFlex® de 5/8" de 20 m, boquilla, tres conectores de mangueras, un conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifo G3/4 y reductor G1/2. Capacidad: manguera de 1/2" de 40 m, manguera de 5/8" de 30 m o manguera de 3/4" de 20 m. Así, ya nada se interpone en el camino del cuidado de jardines.
Características y ventajas
1 conector de mangueras estándar con Aqua Stop
Manguera de 20 m PrimoFlex® 5/8"
3 conectores de mangueras estándar
Ya montado
Manivela libre
- Enrollamiento y desenrollamiento sencillos de la manguera.
Conexión de grifos G3/4 y elemento reductor G1/2
Ruedas grandes
- Para una mayor movilidad.
Asa ajustable en altura
Capacidad: 40 m de manguera de 1/2" o 30 m de manguera de 5/8" o 20 m de manguera de 3/4"
- Compatible con todas las mangueras de jardín comercializadas
Función de plegado
- Para un almacenamiento que ahorre espacio.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|20
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|máx. 20 (5/8")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|negro
|Peso (kg)
|5,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|390 x 450 x 700
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Árboles
- Huerto
- Equipos y herramientas de jardín
RECAMBIOS Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8"
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.