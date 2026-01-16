Carro portamangueras HT 4.500, sin Manguera
Carro portamangueras de gran movilidad, con gancho de almacenamiento y soporte de accesorios. Con asa ajustable en altura, rosca de conexión acodada, manivela de rotación libre e innovadora función de plegado.
El carro portamangueras HT 4.500, está siempre listo para ser usado, con un soporte para lanzas o pistolas de pulverización y con un gancho para guardar la manguera corta. Ya no es necesario arrastrar la manguera por todo el jardín, ya que el carro siempre está a mano. La manguera larga se conecta al grifo y se desenrolla por el suelo hasta el lugar donde vayamos a regar. De este modo, la manguera se mantiene alejada de los parterres, arbustos y los muebles del jardín. El riego se realiza cómodamente con la manguera más corta teniendo un perímetro de entre 3 y 5 m alrededor del carro portamangueras. Gracias a su función de plegado, el carro HT 4.500 se puede guardar fácilmente ahorrando espacio. Características: asa ajustable en altura, 2 conectores de manguera, aptos para todas las mangueras habituales; capacidad: 50 m de manguera de 1/2" o 35 m de manguera de 5/8" o 23 m de manguera de 3/4". Totalmente montado.
Características y ventajas
2 conectores de manguera estándar
Conexión de mangueras doblada
Ya montado
Posibilidad de fijación para lanzas de riego o boquillas
- Para una mayor movilidad.
Manivela libre
- Enrollamiento y desenrollamiento sencillos de la manguera.
Ruedas grandes
- Para una mayor movilidad.
Asa ajustable en altura
Capacidad: 50 m de manguera 1/2" o 35 m de manguera 5/8" o 23 m de manguera 3/4"
- Compatible con todas las mangueras de jardín comercializadas
Función de plegado
- Para un almacenamiento que ahorre espacio.
Empuñadura ergonómica antideslizante
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|440 x 485 x 857
Accesorios
RECAMBIOS Carro portamangueras HT 4.500, sin Manguera
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.