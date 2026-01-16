Carro portamangueras HT 4.520 Kit 1/2"
Carro portamangueras de gran movilidad con gancho de almacenamiento y soporte de accesorios. Con horquilla de desplazamiento de altura regulable, casquillo roscado de conexión flexible, manivela libre y una innovadora función de plegado.
Trolley to go! El nuevo carro portamangueras premontado HT 4.520 Kit 1/2", con un compartimento de accesorios para guardar el aspersor, la lanza de riego, etc., y un gancho de almacenamiento para la manguera corta, se adapta a cualquier idea. Resulta realmente práctico: ya no será necesario arrastrar con esfuerzo la manguera larga por todo el jardín, puesto que el manejable carro está siempre a mano y, por tanto, en el lugar de riego. La manguera larga se conecta al grifo de agua, se desenrolla en el suelo y permanece ahí. De esta manera, los arriates, los arbustos, los muebles y la manguera se mantienen intactos. Resulta mucho más cómodo regar con una manguera más corta alrededor del carro portamangueras. Así, ya nada se interpone en el camino del cuidado de jardines. Además, gracias a la innovadora función de plegado, el HT 4.520 Kit 1/2" se almacena sin esfuerzo y en muy poco espacio. Detalles de equipamiento: horquilla de desplazamiento de altura regulable, manguera PrimoFlex® de 1/2 in de 20 m, lanza, tres conectores de mangueras, un conector de mangueras con Aqua Stop, conexión de grifos G3/4 y elemento reductor G1/2. Capacidad: manguera de 1/2 in de 50 m, manguera de 5/8 in de 35 m o manguera de 3/4 in de 23 m. Premontado.
Características y ventajas
1 conector de mangueras estándar con Aqua Stop
Manguera de 20 m PrimoFlex® 1/2"
3 conectores de mangueras estándar
Conexión de mangueras doblada
Ya montado
Posibilidad de fijación para lanzas de riego o boquillas
- Para una mayor movilidad.
Manivela libre
- Enrollamiento y desenrollamiento sencillos de la manguera.
Conexión de grifos G3/4 y elemento reductor G1/2
Ruedas grandes
- Para una mayor movilidad.
Asa ajustable en altura
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|20
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|máx. 20 (1/2")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|negro
|Peso (kg)
|4,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|440 x 485 x 857
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
RECAMBIOS Carro portamangueras HT 4.520 Kit 1/2"
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.