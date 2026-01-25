Carro portamangueras HT 50 basic
Pon fin a los peligrosos tropiezos y a las mangueras desordenadas. Con los prácticos sistemas de almacenamiento de Kärcher, las mangueras se pueden almacenar de forma elegante y volver a sacarse rápidamente según las necesidades.
Oferta promocional. Los kits de carros portamangueras son perfectos para el riego de superficies y jardines medianos o grandes. Equipamiento: carro portamangueras para manguera 1/2" de 50 m, incluye manguera estándar 1/2" de 15 m, conexión de grifo G3/4, 3 conectores de manguera 1/2", 1 conector de manguera 1/2" Aqua Stop, fácil de transportar, ruedas anchas para mayor estabilidad. Así, ya no hay obstáculos para el cuidado del jardín. Pues los innovadores sistemas de almacenamiento para mangueras de Kärcher establecen un nuevo estándar en cuanto a funcionalidad, diseño y calidad. Los modernos carros portamangueras permiten enrollar y desenrollar rápidamente la manguera. Los carros portamangueras Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|15
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|máx. 15 (1/2")
|Color
|negro
|Peso (kg)
|3,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|480 x 500 x 745
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Campos de aplicación
- Riego de jardines