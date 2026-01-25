Oferta promocional. Los kits de carros portamangueras son perfectos para el riego de superficies y jardines medianos o grandes. Equipamiento: carro portamangueras para manguera 1/2" de 50 m, incluye manguera estándar 1/2" de 15 m, conexión de grifo G3/4, 3 conectores de manguera 1/2", 1 conector de manguera 1/2" Aqua Stop, fácil de transportar, ruedas anchas para mayor estabilidad. Así, ya no hay obstáculos para el cuidado del jardín. Pues los innovadores sistemas de almacenamiento para mangueras de Kärcher establecen un nuevo estándar en cuanto a funcionalidad, diseño y calidad. Los modernos carros portamangueras permiten enrollar y desenrollar rápidamente la manguera. Los carros portamangueras Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.