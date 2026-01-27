Enrollador automatico CR 7.220 20 MTS 1/2"
Soporte portamanguera Premium CR 7.220 Automatic con recogida de la manguera automática y enrollador de marcha suave. Puede girarse de 0° a 180°, tope de giro regulable y soporte de pared plano que ocupa poco espacio.
Con el soporte de manguera compacto Premium CR 7.220 Automatic, las mangueras se enrollan y desenrollan rápidamente, sin problemas y sin que se enreden. La retracción de la manguera funciona de forma automática y uniforme. Además, el enrollador de mangueras automático ofrece un freno integrado que garantiza una retracción de la manguera controlada. El soporte de manguera requiere poco espacio para su instalación, gracias al soporte de pared plano y a sus dimensiones compactas. Además, el alcance de giro de 0° a 180° puede ajustarse individualmente mediante una práctica fijación angular. Así se protegen los objetos y las paredes eficazmente.
Características y ventajas
Incl. manguera de 1/2" de 20 m más manguera de 2 m, de gran calidad y sin ftalatos (< 0,1 %)
Boquilla Plus 2.645-177.0
1 conector para manguera
1 conector para manguera con Aqua Stop
Conexión de grifos G3/4 y elemento reductor G1/2
Almacenaje de accesorios confortable
Ya montado
Especificaciones
Características técnicas
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|negro
|Peso (kg)
|10,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|11,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 506 x 420
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
RECAMBIOS Enrollador automatico CR 7.220 20 MTS 1/2"
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.