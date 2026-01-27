Enrollador de manguera HR25 -1/2"
Extremadamente robustas, flexibles y resistentes a torsiones; Así son las mangueras de nuestros sistemas de riego. Sus ventajas más destacadas: una larga vida útil y un manejo muy sencillo.
El soporte portamangueras HR 25 para uso móvil o estacionario es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Este práctico almacenamiento para mangueras destaca por su robusto bastidor inoxidable de aluminio. Sus dimensiones compactas permiten ahorrar espacio y simplifican el trabajo. Detalles de equipamiento: soporte de pared, tornillos de fijación, manguera PrimoFlex® 1/2'' de 15 m, boquilla, 4 conectores de manguera universales Plus (3 sin y 1 con Aqua Stop) y una conexión de grifo G3/4. Ya no hay obstáculos para el cuidado de los jardines, pues los innovadores sistemas de almacenamiento para mangueras de Kärcher establecen un nuevo estándar en cuanto a funcionalidad, diseño y calidad. Ideal para enrollar y desenrollar rápidamente la manguera sin tener que guiarla con la mano y ocupando un espacio mínimo. Los soportes portamangueras de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Con soporte de pared, tornillos, manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2 in, lanza 2.645-053.0, 4 conectores universales de mangueras Plus (3 × 2.645-003.0, 1 × 2.645-004.0) y conexión de grifos 3/4
- Listos para utilizar
Dimensiones compactas
- Fácil de guardar
Marco de acero con recubrimiento de polvo para aplicaciones móviles y fijas
- Robusto e inoxidable.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|15
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|máx. 15 (1/2")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|265 x 300 x 305
Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.
Equipamiento
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Huerto
- Plantas en macetas
- Plantas ornamentales
- Equipos y herramientas de jardín