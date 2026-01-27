El soporte portamangueras HR 25 para uso móvil o estacionario es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Este práctico almacenamiento para mangueras destaca por su robusto bastidor inoxidable de aluminio. Sus dimensiones compactas permiten ahorrar espacio y simplifican el trabajo. Detalles de equipamiento: soporte de pared, tornillos de fijación, manguera PrimoFlex® 1/2'' de 15 m, boquilla, 4 conectores de manguera universales Plus (3 sin y 1 con Aqua Stop) y una conexión de grifo G3/4. Ya no hay obstáculos para el cuidado de los jardines, pues los innovadores sistemas de almacenamiento para mangueras de Kärcher establecen un nuevo estándar en cuanto a funcionalidad, diseño y calidad. Ideal para enrollar y desenrollar rápidamente la manguera sin tener que guiarla con la mano y ocupando un espacio mínimo. Los soportes portamangueras de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.