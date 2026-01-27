Enrollador de manguera HR25 -1/2"

Extremadamente robustas, flexibles y resistentes a torsiones; Así son las mangueras de nuestros sistemas de riego. Sus ventajas más destacadas: una larga vida útil y un manejo muy sencillo.

El soporte portamangueras HR 25 para uso móvil o estacionario es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Este práctico almacenamiento para mangueras destaca por su robusto bastidor inoxidable de aluminio. Sus dimensiones compactas permiten ahorrar espacio y simplifican el trabajo. Detalles de equipamiento: soporte de pared, tornillos de fijación, manguera PrimoFlex® 1/2'' de 15 m, boquilla, 4 conectores de manguera universales Plus (3 sin y 1 con Aqua Stop) y una conexión de grifo G3/4. Ya no hay obstáculos para el cuidado de los jardines, pues los innovadores sistemas de almacenamiento para mangueras de Kärcher establecen un nuevo estándar en cuanto a funcionalidad, diseño y calidad. Ideal para enrollar y desenrollar rápidamente la manguera sin tener que guiarla con la mano y ocupando un espacio mínimo. Los soportes portamangueras de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.

Características y ventajas
Con soporte de pared, tornillos, manguera PrimoFlex® de 15 m y 1/2 in, lanza 2.645-053.0, 4 conectores universales de mangueras Plus (3 × 2.645-003.0, 1 × 2.645-004.0) y conexión de grifos 3/4
  • Listos para utilizar
Dimensiones compactas
  • Fácil de guardar
Marco de acero con recubrimiento de polvo para aplicaciones móviles y fijas
  • Robusto e inoxidable.
Especificaciones

Características técnicas

Longitud de la manguera (m) 15
Diámetro/longitud de manguera (m) máx. 15 (1/2")
Presión de estallido (bar) 24
Color negro
Peso (kg) 2,8
Peso con embalaje incluido (kg) 3,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 265 x 300 x 305

Al conectar estos productos a la red de agua potable, deben cumplirse los requisitos de la norma EN 1717. Si es necesario, pregunte a una empresa especializada de fontanería.

Equipamiento

  • Patrón de pulverización: chorro de cono
  • Patrón de pulverización: chorro concentrado
Enrollador de manguera HR25 -1/2"
Enrollador de manguera HR25 -1/2"
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Huerto
  • Plantas en macetas
  • Plantas ornamentales
  • Equipos y herramientas de jardín