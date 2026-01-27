Ground Spike

La piqueta para soportes de manguera Kärcher para una colocación flexible en cualquier parte del jardín. El soporte de manguera se puede girar 360° en la piqueta para una máxima libertad de movimientos.

La piqueta puede colocarse en cualquier lugar. Se enrosca fácilmente en el suelo y, gracias a la piqueta de metal robusta, ofrece una excelente estabilidad. Mediante el nivel de agua integrado en la piqueta es posible el montaje incluso en terrenos accidentados. Gracias a la innovadora tecnología FlexChange, el soporte de manguera se puede colocar fácilmente y sin herramientas en la piqueta. Mediante un radio de giro de 360° es posible alcanzar cualquier rincón del jardín con la manguera, por lo que se garantiza la máxima libertad de movimientos al regar.

Características y ventajas
Ground Spike: Nivel de agua
Nivel de agua
Gracias al nivel de burbuja integrado, la piqueta puede enroscarse verticalmente incluso en terrenos irregulares.
Ground Spike: Soporte de manguera de jardín con aplicación de 360º
Soporte de manguera de jardín con aplicación de 360º
Montado en la piqueta, el soporte de manguera puede girar 360° sobre su propio eje, lo que permite regar cómodamente en todos los rincones del jardín sin que la manguera se doble.
Ground Spike: Instalación sencilla
Instalación sencilla
La piqueta puede enroscarse fácilmente en el suelo en la posición deseada utilizando 2 destornilladores como palancas.
Sujeción fiable
  • El robusto husillo metálico garantiza una sujeción extremadamente estable en el suelo.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 1,2
Peso con embalaje incluido (kg) 2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 190 x 190 x 487
