La piqueta puede colocarse en cualquier lugar. Se enrosca fácilmente en el suelo y, gracias a la piqueta de metal robusta, ofrece una excelente estabilidad. Mediante el nivel de agua integrado en la piqueta es posible el montaje incluso en terrenos accidentados. Gracias a la innovadora tecnología FlexChange, el soporte de manguera se puede colocar fácilmente y sin herramientas en la piqueta. Mediante un radio de giro de 360° es posible alcanzar cualquier rincón del jardín con la manguera, por lo que se garantiza la máxima libertad de movimientos al regar.