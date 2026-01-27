Ground Spike
La piqueta para soportes de manguera Kärcher para una colocación flexible en cualquier parte del jardín. El soporte de manguera se puede girar 360° en la piqueta para una máxima libertad de movimientos.
La piqueta puede colocarse en cualquier lugar. Se enrosca fácilmente en el suelo y, gracias a la piqueta de metal robusta, ofrece una excelente estabilidad. Mediante el nivel de agua integrado en la piqueta es posible el montaje incluso en terrenos accidentados. Gracias a la innovadora tecnología FlexChange, el soporte de manguera se puede colocar fácilmente y sin herramientas en la piqueta. Mediante un radio de giro de 360° es posible alcanzar cualquier rincón del jardín con la manguera, por lo que se garantiza la máxima libertad de movimientos al regar.
Características y ventajas
Nivel de aguaGracias al nivel de burbuja integrado, la piqueta puede enroscarse verticalmente incluso en terrenos irregulares.
Soporte de manguera de jardín con aplicación de 360ºMontado en la piqueta, el soporte de manguera puede girar 360° sobre su propio eje, lo que permite regar cómodamente en todos los rincones del jardín sin que la manguera se doble.
Instalación sencillaLa piqueta puede enroscarse fácilmente en el suelo en la posición deseada utilizando 2 destornilladores como palancas.
Sujeción fiable
- El robusto husillo metálico garantiza una sujeción extremadamente estable en el suelo.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|190 x 190 x 487
Videos
Campos de aplicación
- Césped
- Arriates, huertos