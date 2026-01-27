HBX 4.20 Automatic
Listo en todo momento: soporte de manguera para un riego cómodo y flexible. Con manguera de 20 m y dispositivo de recuperación automática de la manguera: agacharse, girar la manivela y ensuciarse las manos ya forma parte del pasado.
Siempre perfectamente guardado: el estiloso soporte de manguera se monta en la pared en poco espacio y se conecta al grifo de agua con una manguera de conexión. Gracias al soporte de pared, el soporte de manguera se puede girar más de 180°, lo que permite llegar sin esfuerzo a cualquier rincón del jardín. La manguera de riego se puede alargar fácilmente hasta una longitud máxima de 20 metros. Asimismo, incluye los escalones de fijación correspondientes: la manguera se acopla automáticamente a intervalos cortos. Mediante un ligero tirón en el extremo de la manguera se suelta el dispositivo de fijación, de forma que la manguera se recoge de forma automática y controlada, sin dobleces ni nudos. Con el innovador sistema de montaje FlexChange, el soporte de manguera se puede extraer sin herramientas del soporte de pared. Esto permite un almacenaje fácil en invierno o también un uso flexible entre el soporte de pared y la piqueta, que está disponible como accesorio opcional. El soporte de manguera es, además, resistente a los rayos UV y las heladas y puede colocarse en la pared de casa durante todo el año. Para la protección antirrobo, puede aplicarse una cerradura de cable. Kärcher ofrece 5 años de garantía sobre el producto.
Características y ventajas
FlexChangeSin tornillos, sin herramientas, sin estrés: con el exclusivo sistema FlexChange de Kärcher, el soporte de manguera puede retirarse del soporte mural o de la piqueta de suelo en cuestión de segundos (por ejemplo, en invierno).
Práctico soporte para boquillaLas boquillas y las lanzas de riego pueden engancharse cómodamente en el soporte de pared y guardarse cómodamente.
Dispositivo de recuperación automática de la mangueraTirar brevemente del extremo de la manguera para que el dispositivo de recuperación automática de la manguera haga su trabajo como es debido. Máxima comodidad sin nudos, sin manivela y sin ensuciarse las manos.
Salida de manguera en la parte inferior del soporte
- Para una mejor protección contra los agentes atmosféricos y una mayor vida útil.
Soporte de manguera para pared con aplicación de 180°
- Montado en el soporte de pared, el soporte de manguera puede girar más de 180°. Esto permite una máxima libertad de movimientos para regar el jardín sin tener que doblar la manguera.
Soporte de pared robusto y extraíble
- El uso de materiales robustos con un núcleo metálico garantiza la durabilidad y la estabilidad. Especialmente práctico: gracias al soporte de pared extraíble no se quedará colgado.
Tope de manguera integrado
- La retracción automática de la manguera se combina con un tope de manguera. Así la manguera puede enrollarse lentamente y de manera controlada en el soporte de manguera. Todo ello de forma automática.
Guía de mangueras integrada
- Sin dobleces ni nudos: la manguera se retrae de forma uniforme.
Asa de transporte ergonómica
- El asa de transporte ergonómica permite un transporte sencillo del soporte de manguera con una sola mano.
Listo de inmediato
- Accesorios de riego incluidos en el equipo de serie.
Especificaciones
Características técnicas
|Longitud de la manguera (m)
|20
|Diámetro de manguera (mm)
|11
|Manguera de conexión (m)
|1,5 (1/2")
|Presión de estallido (bar)
|24
|Distancia entre tornillos para el montaje en la pared (mm)
|79
|Dimensiones de la placa de soporte (an. x al.) (mm)
|93 x 100
|Color
|negro
|Peso (kg)
|8,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|12,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|781 x 220 x 541
Incluido en el equipamiento de serie
- Conector de mangueras: 2 Unidad(es)
- Conector de mangueras con Aqua Stop: 1 Unidad(es)
- Conexión de grifo G3/4 con reductor G1/2: 1 Unidad(es)
- Boquilla Plus 2.645-177.0: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Set
- Retracción automática de la manguera
- Guía de manguera
- Soporte para boquilla
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Soporte de pared incl. tornillos y tacos
- Manguera de conexión PrimoFlex: 1.5 m
Videos
Campos de aplicación
- Riego de jardines
- Superficies pequeñas y medianas