Siempre perfectamente guardado: el estiloso soporte de manguera se monta en la pared en poco espacio y se conecta al grifo de agua con una manguera de conexión. Gracias al soporte de pared, el soporte de manguera se puede girar más de 180°, lo que permite llegar sin esfuerzo a cualquier rincón del jardín. La manguera de riego se puede alargar fácilmente hasta una longitud máxima de 20 metros. Asimismo, incluye los escalones de fijación correspondientes: la manguera se acopla automáticamente a intervalos cortos. Mediante un ligero tirón en el extremo de la manguera se suelta el dispositivo de fijación, de forma que la manguera se recoge de forma automática y controlada, sin dobleces ni nudos. Con el innovador sistema de montaje FlexChange, el soporte de manguera se puede extraer sin herramientas del soporte de pared. Esto permite un almacenaje fácil en invierno o también un uso flexible entre el soporte de pared y la piqueta, que está disponible como accesorio opcional. El soporte de manguera es, además, resistente a los rayos UV y las heladas y puede colocarse en la pared de casa durante todo el año. Para la protección antirrobo, puede aplicarse una cerradura de cable. Kärcher ofrece 5 años de garantía sobre el producto.