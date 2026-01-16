Soporte con carro sin manguera HR 7.300
Para almacenar las mangueras y los accesorios de jardín. Con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, así como una gran caja de almacenamiento y posibilidad de sujeción de lanzas de riego.
La estación de riego compacta El portamangueras Premium HR 7.300 ya montado para uso móvil o estacionario es ideal para el riego de superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Gracias a sus numerosas opciones de almacenamiento, por fin se puede guardar todo en un sitio. Detalles de equipamiento: enrollador de mangueras extraíble (2 en 1), posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, espaciosa caja de almacenamiento para guantes de jardín, tijeras de podar, palas, etc. Incluye soporte de pared y 2 conectores de manguera y la posibilidad de sujeción adicional de lanzas de riego. Adecuado para todas las mangueras de riego habituales (capacidad: manguera 1/2" de 30 m, manguera 5/8" de 20 m o manguera 3/4" de 12 m). Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
2 conectores de manguera estándar
Enrollador de mangueras extraíble (2 en 1)
Espacio para guardar lanzas de riego y cabezales
Accesorio de sujeción para rociadores o lanzas terminales de manguera
Amplio compartimento para guantes de jardín, tijeras, palas, etc.
Capacidad: 30 m de manguera de 1/2", 20 m de manguera de 5/8" o 12 m de manguera de 3/4"
- Compatible con todas las mangueras de jardín comercializadas
Acabado robusto
- Larga vida útil.
- Ya montado
Soporte de pared
- Estación de riego para guardar mangueras y accesorios de jardinería de forma práctica y en poco espacio
- Montaje fácil en paredes o muros exteriores
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|3,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|290 x 515 x 510
RECAMBIOS Soporte con carro sin manguera HR 7.300
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.