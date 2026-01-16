El robusto soporte de manguera Plus de Kärcher es ideal para colocar en paredes exteriores. El práctico soporte de manguera ahorra espacio y ofrece una posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores. Además, cuenta con una caja de almacenamiento para conexiones de grifo, acoplamientos y guantes de jardín. El almacenamiento para mangueras es adecuado para todas las mangueras de riego habituales. Así, ya no hay obstáculos para el cuidado del jardín. Los innovadores sistemas de almacenamiento para mangueras de Kärcher establecen un nuevo estándar en cuanto a funcionalidad, diseño y calidad. Ideal para enrollar y desenrollar rápidamente la manguera ocupando un espacio mínimo. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.