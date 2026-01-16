Soporte de manguera Premium
Soporte de manguera robusto para paredes exteriores. Con un compartimento para boquillas, aspersores, conexiones, acoplamientos y guantes, además de una caja de almacenamiento para tijeras de podar, etc. Para todas las mangueras de riego habituales.
El robusto portamangueras "Premium" con compartimento de Kärcher es ideal para colocar en paredes exteriores. El práctico soporte de manguera ahorra espacio y ofrece una posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores. Además, cuenta con una caja de almacenamiento para conexiones de grifo, acoplamientos y guantes de jardín. Pero esto no es todo: para que todo tenga su lugar, el portamangueras "Premium" con compartimento ofrece además una caja de almacenamiento para las tijeras de podar y otras herramientas de jardín. El almacenamiento para mangueras es adecuado para todas las mangueras de riego habituales. Así, ya no hay obstáculos para el cuidado del jardín. Los innovadores sistemas de almacenamiento para mangueras de Kärcher establecen un nuevo estándar en cuanto a funcionalidad, diseño y calidad. Ideal para enrollar y desenrollar rápidamente la manguera ocupando un espacio mínimo. Porque regar con Kärcher es regar con inteligencia.
Características y ventajas
Espacio para guardar lanzas de riego y cabezales
Sistema muy práctico para guardar mangueras en espacio reducido
- Todo guardado en un solo sitio
- Compatible con todas las mangueras de jardín comercializadas
Acabado robusto
- Larga vida útil.
Compartimento para adaptadores de grifo, conectores y guantes de jardín
Soporte de pared
- Montaje fácil en paredes o muros exteriores
Compartimento adicional para tijeras de jardín y otras herramientas
Especificaciones
Características técnicas
|Diámetro/longitud de manguera (m)
|máx. 35 (1/2") / máx. 25 (5/8") / máx. 20 (3/4")
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|150 x 300 x 460
RECAMBIOS Soporte de manguera Premium
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.