Boquilla
Pequeña, manejable y fácil de conectar a la manguera de riego: la boquilla ideal para regar sin complicaciones.
La pequeña boquilla es perfecta para regar el jardín fácilmente. Con los patrones de pulverización ajustables de forma gradual se puede ajustar la distribución de agua entre el chorro en cono y el chorro concentrado de forma flexible y según las necesidades. No solo se pueden regar fácilmente los bancales de plantas y flores, sino que también se puede limpiar la suciedad más gruesa de las terrazas y muebles de jardín. Así, esta boquilla básica es ideal tanto para tareas de riego como para tareas de limpieza. Si no se usa, simplemente girar la boquilla de pulverización para cerrar el caudal del agua. Por cierto, los aspersores para jardín de Kärcher con compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar fácilmente a su manguera de riego.
Características y ventajas
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Pequeño y compacto
- De fácil manejo.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|131 x 36 x 36
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Función de autovaciado
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.