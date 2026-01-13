Ducha de jardín
La práctica solución 2 en 1 para el jardín: permite tanto ducharse como regar eficazmente las plantas. Y además se monta con toda rapidez y requiere un espacio mínimo.
¡La práctica solución 2 en 1 para el jardín! De gran estabilidad y altura ajustable (1,50 - 2,20 m), esta ducha de jardín te permite refrescarte en los días calurosos del verano. Te podrás duchar y refrescar con el rociador desmontable. Gracias al fino chorro de agua del rociador, el consumo de agua es considerablemente inferior a cuando te refrescas con una simple para regar tus plantas. Y una vez que ha terminado el verano, la ducha se desmonta con toda facilidad y rapidez. Podrás guardarla en un mínimo espacio para que el verano siguiente no falte ningún componente. Otros accesorios y detalles incluidos en el equipo de serie: trípode y soporte para clavar en el suelo, ajuste del caudal de agua con una mano.
Características y ventajas
Instalado en 3 minutosMontaje sin herramientas.
Con trípode y soporte para clavar en el sueloEstabilidad y robustez garantizadas
Altura ajustable de 1,50 - 2,20 mEn diferentes tallas.
Ajuste del caudal de agua con una mano y función ON/OFF
- Cómoda utilización del equipo.
Rociador desmontable (2 en 1)
Chorro de rociado ancho
Boquilla rociadora giratoria (180°)
- Para un manejo cómodo y sencillo del equipo.
Se recoge y guarda en un espacio mínimo
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|735 x 850 x 2130
Equipamiento
- Patrón de pulverización: aspersor
Campos de aplicación
- Piscina
- Riego de jardines
RECAMBIOS Ducha de jardín
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.