Inyección regulable con etiqueta
Regar fácilmente según las necesidades. Con la lanza de riego regulable con regulación del caudal de agua con una mano y 2 patrones de pulverización ajustables.
La lanza de riego regulable cuenta con una válvula de control que puede manejarse con una sola mano: basta el pulgar para adaptar fácilmente la cantidad de agua. Además, es posible ajustar de forma gradual 2 patrones de pulverización en el aspersor para jardín según las necesidades: chorro concentrado y chorro de cono. De esta forma, pueden regarse fácilmente los bancales de plantas y flores, y también se puede limpiar la suciedad más gruesa de las terrazas y muebles de jardín. Así, esta lanza de riego regulable es ideal tanto para tareas de riego como para tareas de limpieza. Si no se usa, se puede cerrar el caudal del agua en la válvula de control. Por cierto, las boquillas de Kärcher con compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar fácilmente a su manguera de riego.
Características y ventajas
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua con una sola mano.
Ajuste gradual del cabezal pulverizador
- Patrón de pulverización ajustable de forma flexible desde chorro concentrado hasta chorro de cono
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|194 x 42 x 97
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
RECAMBIOS Inyección regulable con etiqueta
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.