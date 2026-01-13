Kit de boquillas
El kit básico óptimo con boquillas, conexión de grifo y dos acoplamientos (uno con Aqua Stop). Listo para utilizar en todo momento en el riego del jardín.
El kit de boquillas perfectamente diseñado para su jardín. La boquilla es ideal para tareas de riego sencillas. Gracias a los patrones de pulverización ajustables de forma continua, se puede ajustar la distribución de agua entre chorro de cono y chorro concentrado según sea necesario. De este modo, además de regar las flores y plantas, es posible eliminar la suciedad gruesa de todo el jardín. Si la boquilla no se usa, simplemente se puede girar la boquilla de pulverización para cerrar el caudal del agua. El kit incluye además una pieza de conexión de grifo G3/4" con reductor G1/2", así como 2 conectores de manguera resistentes, uno de los cuales con Aqua Stop, que impiden el paso del agua en el extremo de la manguera de riego también al abrir el grifo, por ejemplo, al extraer la boquilla. Además, las boquillas y acoplamientos de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar fácilmente a su manguera de riego.
Características y ventajas
Pequeño y compacto
- De fácil manejo.
Aqua Stop
- Para un desacoplamiento sin salpicaduras de los accesorios de la manguera.
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Conectores de manguera (1/2", 5/8")
- Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|131 x 36 x 36
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Función de autovaciado
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
