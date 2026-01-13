Kit de pistolas de riego multifunción Plus
Pensado para múltiples aplicaciones de riego en el jardín: el kit de pistolas de riego multifunción, incl. conexión de grifo y dos acoplamientos con empuñadura (uno de ellos con Aqua Stop).
Un kit para muchas tareas de riego. El kit de pistolas de riego multifunción se adapta a las distintas necesidades de cada planta. El modelo de pistolas de riego multifunción Plus (ref. 2.645-269.0) riega sin gotear y dispone de cuatro patrones de pulverización: aspersor, chorro concentrado, chorro plano y neblina fina de pulverización. De este modo, la pistola de riego multifunción controla tareas no solo de riego sino también de limpieza sencilla. La empuñadura regulable con mecanismo de disparo bloqueable se puede orientar hacia delante o hacia atrás y así se consigue un confort de funcionamiento individual típico de Kärcher. Además, el kit incluye dos acoplamientos universales Plus de alta calidad con empuñadura (uno con Aqua Stop), así como una conexión de grifo G3/4" con reductor G1/2". Gracias al práctico sistema Aqua Stop no se derrama agua cuando se retira la boquillacon el grifo de agua abierto. Además, los acoplamientos se pueden utilizar en todos los diámetros habituales de manguera de riego. A propósito, las boquillas y los acoplamientos de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.
Características y ventajas
Tecnología de membrana especial
- También garantiza un uso sin goteos durante el cambio de patrón de pulverización, así como tras detener el agua.
Empuñadura regulable
- Manejo individual con empuñadura disparadora orientada hacia delante o hacia atrás.
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua en la boquilla con solo una mano.
Dispositivo sencillo de fijación de la empuñadura de disparo
- Para un riego cómodo y permanente.
Cuatro patrones de pulverización seleccionables con función de fijación: aspersor, chorro plano horizontal, chorro de riego por goteo, neblina de pulverización
- Para cada campo de aplicación, el patrón de pulverización adecuado.
Elementos de plástico blando
- Para la resistencia al deslizamiento, más comodidad y protección contra daños.
Disco de aspersor desmontable
- Para la limpieza de la membrana y de las boquillas obstruidas.
Aqua Stop
- Para un desacoplamiento sin salpicaduras de los accesorios de la manguera.
Acoplamientos universales (1/2", 5/8", 3/4")
- Apto para todas las mangueras de jardín convencionales.
Sistema Click
- Apto para todas las marcas conocidas.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|amarillo
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|192 x 70 x 162
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 4
- Empuñadura regulable
- Dispositivo de fijación en la empuñadura
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Elementos de plástico blando
- Patrón de pulverización: neblina de pulverización
- Patrón de pulverización: chorro plano horizontal
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
- Patrón de pulverización: aspersor