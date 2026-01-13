Lanza de riego

Lanza de riego robusta y ergonómica de uso versátil en equipamiento superior. Para el riego de superficies pequeñas y medianas. Con seis patrones de pulverización.

La lanza de riego ergonómica de Kärcher es una obra maestra de perfección y comodidad. Sus múltiples posibilidades de uso la convierten en una multitalento universal. La lanza de riego es ideal para regar superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. Esta lograda combinación de diseño elegante, funcionalidad superior y ergonomía perfecta convence totalmente y convierte a la lanza de riego en el equipo ideal, incluso para los usos continuados de larga duración. En resumen: la solución ideal para disfrutar cuidando su jardín. Por cierto, las boquillas Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Detalles de equipamiento: Ajuste del caudal de agua con una sola mano (incl. función ON/OFF), 6 patrones de pulverización

Características y ventajas
6 variantes de chorro
  • Completamente flexible y versátil.
Ajuste del volumen de caudal de agua con una mano y función ON/OFF
  • Permite el manejo con una sola mano
Empuñadura ergonómica antideslizante
  • Para un manejo sencillo y cómodo
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 850 x 150 x 66

Equipamiento

  • Patrón de pulverización: chorro de cono
  • Patrón de pulverización: neblina de pulverización
  • Patrón de pulverización: chorro plano horizontal
  • Patrón de pulverización: chorro concentrado
  • Patrón de pulverización: aspersor
  • Patrón de pulverización: chorro plano vertical
Videos
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Huerto
  • Árboles
  • Plantas en macetas
  • Plantas ornamentales
  • Equipos y herramientas de jardín
Accesorios