Lanza de riego Plus

Lanza de riego robusta y ergonómica en equipamiento superior. Con cabezal pulverizador de 180° y 6 patrones de pulverización. Múltiples campos de aplicación: desde el riego a ras de suelo hasta por encima de la cabeza. Para superficies pequeñas y medianas.

La lanza de riego Plus ergonómica de Kärcher es una obra maestra de perfección y comodidad. Sus múltiples posibilidades de uso la convierten en una multitalento universal. La lanza de riego Plus es ideal para regar superficies y jardines de tamaño pequeño y mediano. La lanza de riego Plus permite trabajar con comodidad, tanto en el riego a ras de suelo como por encima de la cabeza, por ejemplo, para regar plantas colgantes. Esta lograda combinación de diseño elegante, funcionalidad superior y ergonomía perfecta convence totalmente y convierte a la lanza de riego Plus en el equipo ideal, incluso para los usos continuados de larga duración. En resumen: la solución ideal para disfrutar cuidando su jardín. Por cierto, las boquillas Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles. Detalles de equipamiento: cabezal pulverizador móvil (180°), ajuste del caudal de agua con una mano (incl. función ON/OFF), posibilidad de colgar cómodamente, 6 patrones de pulverización

Características y ventajas
Lanza de riego Plus: 6 variantes de chorro
6 variantes de chorro
Completamente flexible y versátil.
Lanza de riego Plus: Ajuste del volumen de caudal de agua con una mano y función ON/OFF
Ajuste del volumen de caudal de agua con una mano y función ON/OFF
Para un manejo sencillo y cómodo
Lanza de riego Plus: Boquilla rociadora giratoria (180°)
Boquilla rociadora giratoria (180°)
Diferentes ángulos de pulverización para un sistema de riego preciso.
Práctica opción de almacenamiento colgado
  • Fácil de guardar
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 850 x 150 x 66

Equipamiento

  • Patrón de pulverización: chorro de cono
  • Patrón de pulverización: neblina de pulverización
  • Patrón de pulverización: chorro plano horizontal
  • Patrón de pulverización: chorro concentrado
  • Patrón de pulverización: aspersor
  • Patrón de pulverización: chorro plano vertical
Campos de aplicación
  • Riego de jardines
  • Huerto
  • Árboles
  • Plantas en macetas
  • Plantas ornamentales
  • Equipos y herramientas de jardín
