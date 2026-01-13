Lanza de riego regulable
Regar muy fácilmente según necesidad. Con la lanza de riego regulable con regulación del caudal del agua manejable con una sola mano y dos patrones de pulverización ajustables.
La lanza de riego regulable cuenta con una válvula de control manejable con una sola mano en la que se puede adaptar el caudal de agua muy fácilmente con el pulgar. Además, los dos patrones de pulverización en la lanza de riego de jardín pueden ajustarse de forma gradual según necesidad: el chorro concentrado y el de cono. De este modo, no solo se pueden regar fácilmente huertos florales y de plantas, sino que también se puede eliminar la suciedad gruesa de terrazas o muebles de jardín. Por eso, la lanza de riego regulable es perfecta tanto para tareas de riego como de limpieza. Cuando no se utilice, el caudal de agua en la válvula de control se puede cortar fácilmente. A propósito, las boquillas de Kärcher son compatibles con todos los sistemas Click disponibles y se pueden conectar a su manguera de riego sin problemas.
Características y ventajas
Válvula de control ergonómica
- Regulación del caudal de agua en la boquilla con solo una mano.
Patrón de pulverización ajustable gradualmente desde chorro concentrado hasta chorro de cono
- Ideal para el riego (chorro de cono) y la limpieza (chorro concentrado).
Vaciado automático
- Protección óptima contra daños causados por la congelación.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|210 x 42 x 79
Equipamiento
- Número de patrones de pulverización: 2
- Regulación del caudal del agua
- Función de autovaciado
- Patrón de pulverización: chorro de cono
- Patrón de pulverización: chorro concentrado
RECAMBIOS Lanza de riego regulable
RECAMBIOS ORIGINALES KÄRCHER
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.
Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:
· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).
· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.
Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.